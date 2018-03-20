脸书五千万用户个人信息如何被“盗”用于政治用途？

在全球拥有20亿用户的资料的美国社交平台脸书最近又卷入新的政治风暴。欧州议会主席安东尼奥·塔贾尼周一宣布，欧洲议员将对5千万脸书（Facebook）用户的私人信息是否遭到滥用，为影响和预测选举服务的事件展开调查。
事情的起因是，上周六，美国《纽约时报》和英国观察者都报道，一家名为剑桥分析（Cambridge Analytica，简称CA）的数据分析公司可能收集了5千万个Facebook用户的资料，以便进行分析，为特朗普2016年总统竞选工作提供清晰度和效率。
报道媒体称，这或许已经成为“脸书”历史上最严重的用户数据泄露事件之一，这家英国公司被曝与特朗普竞选时期的首席战略顾问史蒂夫•班农有着密切的联系。
据法新社报道，处于收集脸书私人信息丑闻中心的剑桥分析公司是一家私人企业，与美国共和党有关连。这个企业下属英国战略交流实验室公司(SCL)，在纽约，华盛顿和伦敦设有办公室，通过对大数据和新技术的研究分析，主要为企业和政党提供战略和关键性的沟通战略。 该企业指，职员中专门进行数据研究的专家，因此“可以为您找到选民并让他们采取行动”。
剑桥分析公司证实他们在美国拥有超过2亿3千万美国人的信息资料。法新社指出，该公司因此为全球各球各地的好几个竞选服务，而第一个就是2016年开始角逐白宫总统宝座的特朗普。该公司的一名负责人曾表示， 他们研制成的一个软件程式，可以显示哪些大城市可被说服的选民群最集中。
而英国媒体目前也质疑该公司在2016年英国脱欧公投中扮演的角色，原因是该公司与主张脱欧派有接触。但公司负责人曾予以否认。但承认与肯尼亚，意大利，南非，哥伦比亚和印度尼西亚合作过。
据报道，数据泄露的源头，是英国剑桥大学心理学教授亚历山大·科根（ Aleksandr Kogan ）2014年推出的一款应用软件（App），名为“这是你的数字化生活”，向脸书用户提供个性分析测试，在脸书上的推介语是“心理学家用于做研究的App”。当时，共2.7万名脸书用户下载这一应用。按照调查该事件的媒体透露，借助这一应用，科根可获取这些人及其所有脸书好友的居住地等信息以及他们“点赞”的内容，因而实际共获取多达5000万用户的数据。报道说，科根把数据带到剑桥分析公司。
这个事件中的关键人物还包括，美国总统特朗普竞选期间的战略顾问和2017年8月以前的首席战略师斯蒂芬·班农，他曾经是剑桥分析公司董事，前白宫国家安全事务助理迈克尔·弗林2017年8月披露他曾是这家企业的顾问；而长期为美国共和党捐款并支持特朗普竞选总统的私募基金经理罗伯特·默瑟曾经向剑桥分析公司注资1500万美元。
事件曝光后，脸书公司陷入尴尬境地，其服务器里拥有20亿用户的资料。而脸书公司已经在消息曝光前，于16日晚在网络平台上发布情况，宣布暂时关闭剑桥分析公司、战略交流实验室公司和科根的脸书账号。
与此同时，剑桥分析公司坚称遵守了脸书的使用规则，既不拥有也没有使用个人信息。
路透社报道，欧洲议会主席安东尼奥·塔贾尼周一（3月19号）在其推特上发帖，要求社交网站进一步加强自己的责任，他强调，针对脸书使用者的个人信息被不当使用的指控是对公民隐私权利的侵犯，这是不可接受的。
与此同时，欧洲议会司法专员Vera Jourova表示，本周访问美国期间，将和美国政府提及社交网站和美国政府责任问题。
路透社指出，欧洲委员会也发表声明指出，如果将脸书使用者的个人资料用于政治目的爆料最后得到证实，将是不可接受的。
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