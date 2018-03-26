韩国前总统如何避免入狱？韩媒：修宪是唯一出路

当地时间22日晚间，韩国前总统李明博被捕，接受检方对他进行的审前羁押。因涉嫌腐败，韩国检方对其进行多项刑事指控。而就在一年前，韩国前总统朴槿惠遭宪法法院宣告罢免总统职务，随后同样被送进拘留所。
韩媒：修改宪法是唯一途径
据韩国《中央日报》消息，尽管韩国在很短的时间内因实现民主化而感到自豪，但韩国人却眼睁睁地看着4位前总统因犯罪而受审。如果李明博在法庭上被判有罪，便不会有韩国前总统有尊严地退休。据悉，韩国检方指李明博涉嫌十多项罪名，含非法挪用资金、收受贿赂、滥用职权、逃税、违反选举法等。
报道称，对韩国总统来说，一系列悲剧的结局只能证明，他们强大的权力应该被削弱，而修改宪法是结束韩国总统下台后频频被捕的唯一途径。
法院或认定李明博大部分涉案嫌疑
据报道，由于李明博拒绝出席拘捕令实质审查，法官只能根据文件证据调查内容，在拘捕实质审查后对其签发了拘捕令。这意味着，法院认可了检方举证其受贿、逃税等大部分嫌疑。如果涉及罪名全部成立，77岁的李明博最多将被监禁长达45年。
韩媒分析认为，面对司法责任时一味逃避的态度，是李明博失去民心的重大原因之一。尽管李明博辩解说这些嫌疑自己并未直接参与，但却没有解释清楚事情的原委。即便真如他本人所言，一切嫌疑都是周围人的所作所为，自己全然不知，那么对于家人和亲信犯下的错误，他也理应负有政治和道义上的责任。不少韩国民众认为，根据当前检方调查发现的嫌疑和证据申请签发拘捕令是理所当然。
据称，李明博否认指控，声称自己是“政治仇杀”的受害者。而就在被捕之前，他在社交媒体上发了一封亲笔信，对其被捕感到遗憾，称自己有“内疚感”，他不怨恨任何人，觉得一切都是他自己的错。韩媒评论称，如果他早点坦白并真诚地寻求公众的理解，民众可能会同情他，因为几乎所有韩国前总统都面临刑事指控，这令韩国社会深感苦恼。
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