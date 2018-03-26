新加坡学者：应该把北京上海拆分成若干个城市

“中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，新加坡国家发展部宜居城市中心主席刘太格出席并演讲。
他指出，北京、上海的人口比整个澳洲大陆的人还要多，单纯把这两个地方当做一个城市来规划，问题比较大。他认为北京上海不仅仅是是一个城市，而是若干各城市组合在一起，应该是当做若干个三五百万人口的城市来规划。可以分成若干个片区，片区下面有卫星镇，重要配套分散，再把关键地方用地铁联系起来。
以下为演讲实录：
刘太格：感谢前面两位发言人对产业的发展和城市大环境，我现在是用规划师的角度谈城市与产业开发的关系。
城市的规划，大家谈到规划都没有问题，其实里面的挑战很多，就是要怎么解读人类生活的基本要求，我们用的词比如城市片区，用词的定义是什么，还有怎么样保证空间布局，这些问题是我们做规划最大的挑战。
什么叫城市？没有很多人讲清楚，所以这个是我理解的城市，城市里面有什么呢？有片区，片区底下有卫星镇，卫星镇里面的结构是怎么样子？还有很重要的城市里面有中央商务区，在中心区里面有中央商务区，中央商务区的结构是什么，也没有人讲清楚，所以我们做规划这都是很关键的。
我想这个理念用在新加坡了，新加坡是个小地方，这个城市相对有片区，有卫星城有小区。比如这个是新加坡，分成若干个片区，片区下面有卫星镇，为什么这么做呢？因为如果这么分区的话，我们所有生活上需要的配套就业住宅就在中央商务区，这个是城市最主要的定义，片区中心如果是全部集中在那边，也是有塞车的问题，所以再往下分做镇中心，就把车流，不仅是车流，所有配套都是这么分散的。而且把这些地方的红点都用地铁联系起来，新加坡比较宜居，塞车的问题也不严重，跟这个有密切的关系。
接下来我们看，新加坡是小地方，在中国你们的城市是非常巨大的，所以我是觉得在你们中国，不仅要有片区，而且片区上面，比如上海、北京应该是当做若干个三五百万人口的城市来规划。所以这个超大城市，北京、上海应该这么做，北京、上海不是一个城市，而是若干个城市组合的。
这个不是纯理论，我在你们国内很侥幸有一个机会做西安咸阳的规划，这个是西安咸阳现有的规划，我接手过来把它分成两个城市、三个片区，怎么表达呢？就是这个是两个城市、三个片区，这底下把这两个城市分成11个片区，11个片区底下再分成68个镇，这个再细分为小区等等，而且中间有高速路、有地铁线，这样的话城市的运作会比较好，交通的问题会比较改善，而且生活质量也会提升，所以在这个基础上我们把工业、商业都大致的布局一下。
不过，今天我们是在北京，所以我也不能不对北京做一个交代，当然北京有这样几个重点地方，所以我做了一个分析，每个地方人口大致是多少，分析之后就认为按我前面的理论，北京，河北省、天津，雄安，应该有这么多城市，北京本身也不仅仅是是一个城市，是若干各城市组合在一起。所以我讲这个意思是说，因为如果说我们要把中国，你看一个北京或者一个上海，是比整个澳洲大陆的人口还要多，你把它当做一个城市来规划，问题是比较巨大。
那还有一点就是我们首先对这个城市的结构做解读，怎么样把它做好，有三点，有人文学者的心，科学家的脑，还有艺术家的眼睛，心、脑、眼睛，这不可能是一个规划师有这几个能力，如果有艺术家的眼，这个规划师会跟土地谈恋爱，而不是说把土地随便开发，这么做用人来比喻，每个人有外在美有内在美，有心灵美，所以城市里面的人有乡愁，感觉环境健康，环境美丽，这个是我们做规划师很神圣的任务。
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