    • 2018年3月25日

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    女人过30岁就像郊区房？34岁美女相亲遭群嘲，网友炸了…

    星期日, 三月 25, 2018

    “女人过了30岁就像郊区房，男人有钱也不会买？”

    34岁的美女学霸来到全国有名的相亲角上海人民公园体验，没想到受尽群嘲，不仅被视为嫁不出去的大龄剩女，还被形容成“郊区房”……

    故事是怎样开始的呢？


    @一条  发布的这条微博迅速引发热议

    评论和转发超5万

    相关视频收看上千万次


    女主角叫郭盈光，海归女学霸，

    她第一次去上海人民公园相亲角是2015年夏天，

    被人山人海的家长和征婚广告震撼了。


    这个相亲角都是

    来替子女征婚的父母

    他们的脸看起来都特别焦虑。

    为什么？

    郭盈光决定做个体验式调查

    她给自己写了一份相亲广告，

    写了一些自认为可以评价自己、

    自己也很骄傲的信息。




    她连续几个星期每天到

    人民公园举着广告为自己相亲，

    并由后面隐藏的摄像机，

    记录下相亲角家长的真实反应。




    郭盈光往那一站

    立刻有一大堆人围过来。

    但当叔叔阿姨们一听说她是83年的，

    他们的反应都是，

    这么大，你这个情况麻烦了！

    其中有个阿姨问完年龄后，

    竟说了句“勇气可嘉”，然后转头离开。




    一位老阿叔为她的高学历捉急：

    “你看她读到硕士，没什么用。

    女孩子不要读太多书，

    读个大专、本科就蛮好的。

    嫁出去，嫁完生个小孩，

    也挺稳定的，多好。

    读了好多书，把自己都耽误了，

    现在很难配，相当难配！”

    还有个爷叔把她形容为：

    “在这里，男的就是银行卡，你有钱，

    你就可以买房子，所以女的就是房产。

    你看她，长得还行，又没结过婚，

    这个房型还可以。但是她年纪大了，

    所以她这个房子在郊区。”




    郭盈光体验了几个星期，

    每次大概1个多小时。

    她表示受到了挺大的刺激，

    所有人都只关心她多大了，

    自己虽然有心理准备，

    但这些叔叔阿姨的反应还是超出她预期，

    有种“你完了，我替你感到惋惜”的感觉。

    最后连她自己都开始怀疑，

    才不过30出头的年纪

    自己在婚姻市场上，

    已经贬值到这种程度了吗？

    女性年龄越来越大，

    所以在婚恋市场上就越来越“贬值”？


    上面的例子，姑娘是被男方家长嫌弃，

    而另一面，

    女方的家长也主动“放低身段”

    ■ 3月14日，山西太原一个相亲角，82岁的刘奶奶来给48岁从未结过婚的女儿找对象。

    刘奶奶说：自己女儿条件并不差，职业是银行大堂经理，1.66的个子，长得也好看。因为一些原因，错过了结婚的黄金时期。


    刘奶奶替女儿征婚的对象要求有一条：离异男士。

    她解释说：“未婚男哪有这么大岁数的？41岁找你48岁的，人家就不愿意。”


    ■ 3月10日，杭州万松岭路的相亲角，同样挤满了操碎心的父母……


    一位家长说女儿明明是博士，但是在这里都不敢说是博士，只敢说是硕士，怕吓着男方不敢搭讪。总之是怕失去机会。

    一位母亲说女儿38岁，年薪20万，已经连降门槛，可是还是没遇到合适的。

    现场观察了一圈，高学历、高薪、高管的精英女性不在少数。父母们却止不住的唉声叹气：“条件明明这么好，怎么就是找不到呢?”


    对于婚姻这件事，

    年轻人们又是怎么认为的？

    点赞数最高的给了这位




    但无奈的承认

    父母辈的偏见的确存在！




    有人说父母考虑的是婚育

    所以年龄是不能回避的因素




    更多人则对相亲这种市场感到厌恶




    这些新闻更多体现的是

    两代人的观念冲突




    今天的你

    也在遭遇婚场歧视吗？

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