女人过30岁就像郊区房？34岁美女相亲遭群嘲，网友炸了…

“女人过了30岁就像郊区房，男人有钱也不会买？”
34岁的美女学霸来到全国有名的相亲角上海人民公园体验，没想到受尽群嘲，不仅被视为嫁不出去的大龄剩女，还被形容成“郊区房”……
故事是怎样开始的呢？
@一条 发布的这条微博迅速引发热议
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女主角叫郭盈光，海归女学霸，
她第一次去上海人民公园相亲角是2015年夏天，
被人山人海的家长和征婚广告震撼了。
这个相亲角都是
来替子女征婚的父母
他们的脸看起来都特别焦虑。
为什么？
郭盈光决定做个体验式调查
她给自己写了一份相亲广告，
写了一些自认为可以评价自己、
自己也很骄傲的信息。
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她连续几个星期每天到
人民公园举着广告为自己相亲，
并由后面隐藏的摄像机，
记录下相亲角家长的真实反应。
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郭盈光往那一站
立刻有一大堆人围过来。
但当叔叔阿姨们一听说她是83年的，
他们的反应都是，
这么大，你这个情况麻烦了！
其中有个阿姨问完年龄后，
竟说了句“勇气可嘉”，然后转头离开。
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一位老阿叔为她的高学历捉急：
“你看她读到硕士，没什么用。
女孩子不要读太多书，
读个大专、本科就蛮好的。
嫁出去，嫁完生个小孩，
也挺稳定的，多好。
读了好多书，把自己都耽误了，
现在很难配，相当难配！”
还有个爷叔把她形容为：
“在这里，男的就是银行卡，你有钱，
你就可以买房子，所以女的就是房产。
你看她，长得还行，又没结过婚，
这个房型还可以。但是她年纪大了，
所以她这个房子在郊区。”
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郭盈光体验了几个星期，
每次大概1个多小时。
她表示受到了挺大的刺激，
所有人都只关心她多大了，
自己虽然有心理准备，
但这些叔叔阿姨的反应还是超出她预期，
有种“你完了，我替你感到惋惜”的感觉。
最后连她自己都开始怀疑，
才不过30出头的年纪
自己在婚姻市场上，
已经贬值到这种程度了吗？
女性年龄越来越大，
所以在婚恋市场上就越来越“贬值”？
上面的例子，姑娘是被男方家长嫌弃，
而另一面，
女方的家长也主动“放低身段”
■ 3月14日，山西太原一个相亲角，82岁的刘奶奶来给48岁从未结过婚的女儿找对象。
刘奶奶说：自己女儿条件并不差，职业是银行大堂经理，1.66的个子，长得也好看。因为一些原因，错过了结婚的黄金时期。
刘奶奶替女儿征婚的对象要求有一条：离异男士。
她解释说：“未婚男哪有这么大岁数的？41岁找你48岁的，人家就不愿意。”
■ 3月10日，杭州万松岭路的相亲角，同样挤满了操碎心的父母……
一位家长说女儿明明是博士，但是在这里都不敢说是博士，只敢说是硕士，怕吓着男方不敢搭讪。总之是怕失去机会。
一位母亲说女儿38岁，年薪20万，已经连降门槛，可是还是没遇到合适的。
现场观察了一圈，高学历、高薪、高管的精英女性不在少数。父母们却止不住的唉声叹气：“条件明明这么好，怎么就是找不到呢?”
对于婚姻这件事，
年轻人们又是怎么认为的？
点赞数最高的给了这位
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但无奈的承认
父母辈的偏见的确存在！
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有人说父母考虑的是婚育
所以年龄是不能回避的因素
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更多人则对相亲这种市场感到厌恶
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这些新闻更多体现的是
两代人的观念冲突
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今天的你
也在遭遇婚场歧视吗？
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