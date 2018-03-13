美股9年牛市仍有望继续 或创史上持续最长牛市

英媒称，美股牛市3月9日年满九岁，尽管已显老迈，但受全球经济增长和企业获利向好提振，仍有望创出史上持续时间最长的牛市纪录。但这个过程不会一帆风顺。投资者已经历了通胀担忧引发的幅度达10%的股市修正和波动加剧期，而且这种波动可能会在年内持续存在。
据路透社纽约3月9日报道，纽约里利FBR公司的首席市场策略师阿特·霍根说：“牛市不会死于年迈，而是会死于经济衰退和放缓。”
报道称，自2009年3月9日触及收盘低点676.53点以来，标普500指数累计上涨了近305%，主要得益于金融危机后美联储的低利率政策。
股市此后未曾出现超过20%的跌势，使这轮牛市成为历史上持续时间第二长的上涨行情，比1990年10月至2000年3月科技繁荣时期的那轮牛市大约短六个月。
报道称，随着全球经济在消除大衰退影响后终于迎来同步增长，股市的这轮涨势料将持续。在美国政府税改的帮助下，企业业绩好转，许多人认为这将减轻估值偏高的影响，预计也会提振股市。
霍根说：“今年的企业获利增长前景继续逐周改善。”
随着第四季财报发布接近尾声，汤森路透的数据显示，标普500指数成分股企业从目前来看录得15.3%的获利增长。
但获利激增将会变成不利因素，因为2019年将很难超越今年的业绩。
施罗德投资管理公司投资策略师乔纳森·麦凯称：“明年情况可能不会这样好，你可能已经步入了这个周期的最后阶段。”
路透社近期的一项调查显示，美国股市2月下跌后在近期展开的反弹可能延续，今年有望上涨逾8%，继续2009年开始的牛市行情。
报道称，但经济过热担忧可能促使美联储增加加息次数，这可能导致牛市脱离正轨。1月数据显示薪资攀升，带动10年期美国国债收益率向着3%的水平快速上涨，并推动美股标普500指数在九个交易日下滑逾10%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost