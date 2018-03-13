杜特尔特要将人权专家“喂鳄鱼”

在被一名联合国官员责备说他需要去检查头部后，菲律宾总统杜特尔特说联合国人权小组应该被送去喂鳄鱼。与此同时，他为自己命令警方无视联合国报告员的做法进行了辩护。
他上周六在三宝颜接见士兵时说：“如果那些傻瓜来这里，这里有鳄鱼吗？吃人的那种？把那些杂种扔给它们。”
杜特尔特说，他下令警方不要理睬联合国调查人员，是为了保护菲律宾执法人员免受牵连。
杜特尔特发动的禁毒战争因涉嫌鼓励法外处决而在国内外受到强烈批评。他说，回答调查人员问题的最佳方式是保持沉默。
总统说：“你们知道，他们说正在调查我们。天哪，这帮傻瓜！如果你们在调查我们，法律中有这样的条文：你所给出的任何陈述或回答可能会让你获罪。”
杜特尔特补充说：“如果你们回答他们的问题，那么事情将会失去控制，回答会被记录在案。如果你们被传唤到那里，你们就会被自己所说的话所束缚。所以，最好的办法就是保持沉默。只要告诉他们：‘我们有总司令。’我来承担一切责任。”
杜特尔特声称他的命令是宪法允许的。
总统说：“(人权组织)很生气，因为我的建议是‘不要回答他们的问题’，而且这是合理、合法的。这是宪法上有明文规定的。”
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