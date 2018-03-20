特朗普抨击“通俄门”特别检察官 白宫否认米勒将被解职

外媒称，特朗普总统3月18日似乎放弃了对调查俄罗斯干预2016年总统选举的特别检察官表示顺从的战略，他抨击了被其定性为有党派偏见的“通俄门”调查。
据美国《纽约时报》网站3月18日报道，长期以来，特朗普一直表示，他或他的竞选团队与俄罗斯串通影响选举的说法是“骗局”，是“政治迫害”的一部分，但直到本周末，他基本上都听取了律师的建议，他们建议特朗普不要直接抨击特别检察官罗伯特·米勒，因为他们担心这会激怒检察官。
报道称，现在，随着将调查扩大至向特朗普集团发出传票，这位总统似乎失去了耐心。虽然特朗普的律师曾向他保证，调查会很快结束，但似乎越来越清楚的是，米勒不会很快结束调查。
“为什么米勒团队有13名强硬的民主党人，一些是希拉里的铁杆支持者，却没有一个共和党人？”特朗普3月18日在推特中写道。
“最近又增加了一名民主党人……有人认为这是公平的吗？可是，根本就不存在与俄罗斯勾结一事！”
报道称，米勒很早就加入了共和党，曾在共和党总统小布什的政府担任联邦调查局局长。在特朗普抨击米勒前，特朗普的私人律师3月17日发表了一份声明，呼吁司法部结束特别检察官的调查。当天晚上，特朗普在推特上发文说，“米勒的调查根本就不应该启动，因为不存在什么勾结，不存在什么犯罪”。
另据路透社3月18日报道，白宫律师泰·科布3月18日说特朗普总统并未考虑或商讨解除特别检察官罗伯特·米勒职务一事。
当天，在科布发表声明前，特朗普批评了米勒对俄罗斯干扰2016年总统大选进行的调查。
科布说：“针对媒体的猜测和政府收到的相关提问，白宫再一次证实总统并未考虑或商讨解除特别检察官罗伯特·米勒职务一事。”
此外据德国之声电台网站3月19日报道，美国总统特朗普3月18日抨击特别检察官米勒的调查对他不公。他并未将矛头直指米勒，因为同党重量级议员提醒他，开除米勒会跨越“巨大红线”，造成严重后果。
报道称，米勒日前对总统旗下的特朗普集团发出传票要求提供资料，包括与俄罗斯的有关文件。虽然白宫表示特朗普集团会配合特别检察官的要求，但调查还是引起特朗普的愤怒。
报道称，这是第一次将调查方向指向总统旗下的集团。特朗普曾警告米勒不要逾越权限，调查他和家人的财务。不过他并没有说如果踩了这条红线将引发何种后果。
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