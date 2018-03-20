英科学家培育“心脏补丁” 患者有望告别心脏移植

据英媒报道，近日，英国剑桥阿登布鲁克医院心脏病专家桑杰·辛哈（Sanjay Sinha）和剑桥大学的干细胞生物学研究小组，正在研究一种新型心脏再生性疗法：培育鲜活而不断跳动的“心脏补丁”。
这种补丁只有2.5平方厘米大小，5毫米厚。它是通过对血细胞重新编程，使之先转化为一种特殊干细胞，再转化成人体任意一种细胞（例如心肌细胞、血管细胞和构成心脏外形的心外膜），生长1个月后，形成心肌组织的外形。
“我们相信，心脏补丁有很大希望实现与患者的心脏自然融合。我们已经培育出了能够跳动和收缩，具备完全功能的心肌组织。”辛哈表示。
辛哈目前正在计划开展心脏补丁临床试验，首先进行小鼠和猪的动物实验。如果一切顺利，将在5年内开展第一例人体试验。
此外，一个由斯坦福大学、杜克大学和威斯康辛大学组成的联合研发小组，也正在开发心脏补丁。
和辛哈一样，他们正在计划使用超声波和MRI扫描定位心脏受损部位。根据损伤的形状，使用3D打印机定制一块任意大小和形状的心脏补丁。然后，外科医生将打开患者胸腔，把补丁直接缝补到心脏上，并连接现有的静脉和动脉。
这种新疗法的主要挑战在于，如何使补丁和心脏实现电信号融合，从而让二者同时跳动。任何存在缺陷的电信号传导，都会导致心率异常。
辛哈表示，如果能够攻克这一难关，心脏补丁技术不仅可以拯救无数生命，还能节约大笔资金。在英国，心脏移植手术的费用大约为50万英镑。对于无法接受移植的成千上万名心力衰竭患者，持续性长期治疗和定期住院的费用更加高昂。比较而言，心脏补丁疗法的费用只需7万英镑左右。
此外，由于心脏补丁以患者自身血液细胞制成，接受治疗的患者，无需承受心脏移植手术并发症带来的痛苦，例如长期服用免疫抑制药物。
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