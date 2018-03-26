中国区块链专利申请数量全球最高 远超美澳

据英国《金融时报》网站3月26日报道，2017年，中国是区块链专利申请方面最活跃的国家，中国科技和金融服务集团竞相申请这种“交互分布式账本”技术的排他性权利。这种技术可能给金融和其他供应链带来革命性变化。
汤森路透利用世界知识产权组织数据库整理的数据显示，在2017年提交的406项与区块链有关的专利申请中，超过一半来自中国。
报道称，区块链领域的专利申请在2017年增加了两倍。区块链的用途很多，从加密货币到追踪放养肉鸡。
汤森路透旗下《Practical Law》主编亚历克斯·巴特森表示：“在该技术真正进入市场之前，各家企业为保护自己在新技术开发领域的创意，正在迅速采取行动。”
报道称，中国2017年申请了225项区块链项专利，而2016年为59项，其次是美国（2017年为91项，2016年为21项）和澳大利亚（2017年为13项，2016年为19项）。
在2012年至2017年期间申请区块链专利最多的9家机构中，有6家是中国的机构。
报道称，并非所有公司都为自己的发明申请专利，也并非所有专利都能带来可行的产品或用例。但是汤森路透表示，这些数据是有意义的，因为它们表明了活动，并且可能会竖起进入壁垒。
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