美指伊朗黑客窃取大量科研成果 价值34亿美元

外媒称，因窃取美国、英国和欧洲高等院校价值数十亿美元的机密学术研究成果，伊朗伊斯兰革命卫队雇用的9名黑客遭到美国起诉。
据美国《科学》周刊网站3月23日报道，美国联邦大陪审团递交的一份诉状指控称，9名为伊斯兰革命卫队效力的伊朗人5年多来非法闯入全球320所大学7998名教授的计算机，黑客窃取了31.5太字节的文件和数据，包括科研成果、期刊和专题论文，他们的目标还包括联合国、30多家美国公司和5个美国政府机构。
报道称，联邦调查局通过调查以及受害者的报案发现了这些黑客行为，袭击者窃取的数据是这些机构花费了34亿美元“采购和获取”的。据指控，被告在伊朗成立了一个名为马布纳研究所的机构，负责协调黑客活动并提供经费，随后通过两个网站出售窃取来的数据。诉状称，这个机构的目的是“帮助伊朗的大学以及科研组织获取不属于伊朗的科学资源”。
诉状指出，受到黑客攻击的教授中有3768名来自美国144所大学，诉状未列出遭到黑客袭击的学术机构或公司的名称，但是指出了受害者包括学术出版商、一家生物技术公司和11家科技公司。
纽约南区的联邦检察官杰弗里·伯曼23日在记者会上说，这种“无耻的大规模网络攻击”是“司法部起诉过的最大一起由国家发起的黑客行动”。
伯曼说：“黑客的目标是我们国家才华卓著者的创新成果和知识产权。”
另据英国《泰晤士报》网站3月23日报道，9名具备计算机专业能力的黑客被控受雇于伊朗伊斯兰革命卫队，为一个名为马布纳研究所的机构工作，据指控，他们发动了深奥复杂的网络袭击行动，向多达10万名学者的电子邮件系统渗透，成功侵入了20多个国家320所大学的约8000个目标，其中最多的是美国的目标。此外，他们还窃取了36家美国公司以及包括英国在内的近12家欧洲公司的知识产权。
报道称，被盗论文的性质尚不清楚，但是据信其研究成果有助于研制核武器。美国司法部认为材料被盗威胁到国家安全，因此决定起诉，财政部则冻结了9名黑客的财产。
美国司法部副部长罗德·罗森斯坦说：“被告替伊朗政府效力，具体而言是替伊斯兰革命卫队效力，被告人窃取了研究成果……而相关信息被革命卫队采用或是在伊朗出售获利。”
报道称，特朗普政府已把强硬对待伊朗作为头等大事，称伊斯兰革命卫队是“伊朗最高领袖腐败的个人恐怖力量”。
报道表示，2016年，为伊斯兰革命卫队效力的7名个人因对数十家美国金融机构以及控制纽约郊区某大坝的计算机网络发动网袭而遭到起诉。
去年9月，美国对伊朗实施了新一轮制裁。专家认为通过黑客行为窃取知识产权可能是伊朗获取因制裁而无法获得的防务、能源和金融领域信息的手段之一。
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