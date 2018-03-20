美45个行业协会请愿 要求特朗普暂停对华加征关税计划

美媒称，代表美国多个经济领域的45个行业协会向特朗普政府请愿，要求暂停向中国加征关税的计划。
据美国《华尔街日报》3月19日报道，这些行业组织在请愿信中表示，加征高额关税将引发报复行动，触发一系列连锁反应，将对美国经济产生负面影响。信函称，此举会冲击美国的农业、商品和服务出口，并且增加企业和消费者的成本。
报道称，白宫正在酝酿一系列举措，包括每年对至少300亿美元的从中国进口的产品加征关税。
报道称，相关决定可能在本周或下周揭晓。现在阻止美国政府加征关税可能为时已晚，但这些行业协会希望至少延缓这个过程。他们希望所有受到关税举措影响的美国行业能够在这些举措生效之前对其进行评估，并且作出评论。
这封落款日期为3月12日的信函称，上述行业团体请求美国政府给行业专家提供对此事发表观点的机会，包括任何潜在行动对经济的影响。
上述行业团体包括科技、零售、农业和消费品行业的协会。当中不乏知名公司，如苹果公司、Alphabet Inc.旗下谷歌、国际商业机器公司、耐克公司和沃尔玛。
安排这封信的信息技术产业理事会首席执行长丹·加菲尔德（Dean Garfield）表示，该团体之所以关注关税措施，是因为这些措施不能解决问题。
这封信称，对于与中国打交道，该团体更倾向的方式是与观点一致的合作伙伴一道解决共同关心的中国的对外贸易和投资政策问题，美国政府单边征收关税只会将美国与其盟友分离开来。
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