美韩敏感时刻公布军演时间表

韩国防务界多名人士周一称，在长时间的战略沉默后，韩美两国不久后将公布联合军演的时间表。
一名消息人士称：“双方计划于周二宣布因平昌冬奥会而推迟举行的联合演习的时间表，鉴于即将举行多场有关朝鲜核计划的外交活动，年度“关键决断”和“秃鹫”演习的时间安排和规模成为各方关注的焦点。
首尔军方多名官员称，即将举行的演习将维持往年态势，即整体规模不会有大的变化。
与往常一样，韩美联合司令部将事先向平壤通报演习计划以及演习属防卫性质的立场。
但很多人士认为，韩美两国此次寻求低调举行上述大规模联合军演。平壤长期以来一直谴责称，上述军演是敌视朝鲜共产主义政权的象征和侵略演习。
另一名消息人士称，韩美两国计划于4月1曰在韩国启动“秃鹫”演习，演习时间为一个月。
与此相关的是，两国海军陆战队将举行“双龙”演习。届时，美国海军排水量超4万吨的“黄蜂”号多用途两栖攻击舰很可能会参演。
去年的“秃鹫”演习于3月1日至4月30曰举行，美国“卡尔•文森”号航空母舰参演。
当前备受关注的是，美国今年是否会派遣航母、核潜艇和战略轰炸机等战略武器参演以及美军的参演人数。
此外据估计，韩美两国将从4月23日起举行为期两周的“关键决断”演习。去年的“关键决断”演习于3月13日至24日举行。
韩正在评估“金特会”
【法新社华盛顿3月18日电】韩国外长在周曰播出的采访中说，在特朗普出人意料地接受与朝方就朝鲜半岛无核化问题举行会谈后，金正恩现在正“评估状况。
近两周，自从特朗普同意与金正恩会面以来，朝鲜方面都没有公开回应特朗普。这是一个对两国意义重大的外交策略。
韩国外长康京和在哥伦比亚广播公司的《面向全国》电视节目中说：“我们认为，这位北韩领导人现正评估状况。我们给他充分的时间，让他公开给出信息。”康京和说，已经建立了一个沟通渠道，还说“我可以肯定，会有不断来往的信息”。
康京和说，金正恩“兑现了”他的无核化承诺，这是此次史无前例的领导人会谈的关键前提。
“他说的话意义相当重大，因为这是北韩最高领导人亲自发话，这种事以前从未发生过。”她说，韩国明确向朝鲜表示“对话没有奖励”。
当被问及韩国是否信任金正恩时，康京和说：“这不是一个信不信任的问题。这是一个需要讨论和敦促采取行动的问题。一旦看到这些行动，局势就会进一步向前发展。”
【韩联社首尔3月19日电】首尔周一称，韩朝将于周二就韩国一家艺术团4月初赴平壤演出举行会谈，该艺术团将主要表演韩国流行音乐。
流行歌手李润尚(音)被指定为此次韩朝工作会谈的韩方主要代表，由韩国艺人代表本国出席韩朝会谈尚属首次。朝方会谈代表是三池渊管弦乐团团长玄松月。
朝美韩磋商『无核化』
【韩联社赫尔辛基3月19日电】韩朝美半官半民对话将于20日至21日在芬兰赫尔辛基举行。
韩朝美三国各派6人与会，共18人。朝鲜外务省北美局副局长崔康一（音）将以美国研究所副所长的身份出席会议。
美方将派出前驻韩大使凯思琳·斯蒂芬森、托马斯·哈伯德、朝鲜专家鲍勃·卡林、韩国延世大学教授约翰·德鲁瑞、美国斯坦福大学教授卡尔·艾肯伯里等出席会议。韩方将派出前驻日本大使申珏秀、前驻华大使辛正承、世宗研究所理事长白钟天、梨花女子大学教授兼国家安保战略研究院院长曹东昊、庆南大学教授金东烨、韩东大学教授金峻亨与会。
三方将协商韩朝、朝美首脑会谈相关事宜。崔康一是朝鲜外务省的“美国通”，负责与美国谈判。鉴于此，对于朝美首脑会谈的最焦点话题——半岛无核化及朝方希望国际社会为此对其带来何种好处，崔康一将发表的讲话备受关注。
【路透社首尔3月19日电】韩国总统府青瓦台3月19日说，美国、韩国和日本的高级国家安全顾问周末讨论了朝鲜及“朝鲜半岛完全无核化”的问题。
为期两天的会议还有助于为美国总统特朗普同朝鲜领导人金正恩可能举行的首脑会晤做准备。
据青瓦台说，青瓦台国家安保室长郑义溶同美国总统国家安全事务助理麦克马斯特和日本国家安全保障局局长谷内正太郎举行了会晤，并对金正恩同韩国总统文在寅之间的会晤进行了讨论。
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