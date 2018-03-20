欧盟和英国敲定脱欧条约草案 包括爱尔兰边界问题

英媒称，一位欧盟高级外交官3月19日说，欧盟和英国的谈判代表就涉及过渡期及其他问题的英国脱欧条约草案达成了协议，在未来爱尔兰边界问题上也达成了广泛的一致意见，尽管一些细节问题仍未解决。
据路透社3月19日报道，在欧盟谈判代表与其他27个成员国特使会面后，这位外交官说，谈判代表们也就英国脱欧后公民权利和财政结算的问题达成了最终协议。
报道称，欧盟领导人3月23日是否会如英国希望的那样批准过渡期协议最终文本，现在还不完全清楚。爱尔兰一直要求英国作出保证，关于北爱尔兰边界问题，它会接受紧急“担保”解决方案。条约草案包括了这一点。英国则一直表示紧急“担保”方案完全不可接受，因为那实际上就是把北爱尔兰置于欧盟的经济管控下，与英国分离。
这位外交官说：“各成员国十分满意。我们还在等待爱尔兰方面的反应。爱尔兰问题会进一步讨论，看法现在部分趋于一致。”
爱尔兰外交与贸易部长西蒙·科文尼3月19日在与欧盟谈判代表巴尼耶会晤后发推文说：“英国脱欧谈判在向前推进——在爱尔兰问题上取得进展仍是双方谈判团队的一个关键的首要事宜，我们的欧盟伙伴仍高度团结。”
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