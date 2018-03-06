国台办主任张志军：我们有足够能力遏制“拆家”企图

昨日（3月5日），十三届全国人大一次会议在京召开。在会后人民大会堂北大厅设立的“部长通道”上，中共中央台湾事务办公室、国务院台湾事务办公室主任张志军表示，今年的对台工作面临着更多的风险和挑战，但消极因素改变不了两岸关系和平统一的进程，我们有意志、有信心，更有能力遏制“台独”分裂行径。
张志军表示，当前两岸关系形势更趋严峻复杂，其主要原因在于台湾当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，岛内各种分裂势力兴风作浪，外部势力也加大了干预和介入的力度。对两岸关系形势会呈现的局面需要密切关注，积极妥善，有效应对。他重申，只有回到“九二共识”政治基础上来，两岸关系和平发展的良好局面才能得以维护，两岸关系才能真正拨云见日。
张志军表示，国家统一是所有中华儿女的共同愿望，也是中华民族的根本利益所在，两岸同胞是打断骨头连着筋的骨肉亲情，是血浓于水的一家人，以和平方式实现祖国统一最符合两岸同胞的根本利益，我们始终坚持将以最大的诚意、尽最大的努力，去争取和平统一的前景。
“如果有人错判形势，执意推动"台独"分裂，要想拆房毁田，拆毁我们这个家，我想包括台湾同胞在内的所有中国人都绝不答应，整个中华民族也绝不会答应，他们这样做也必定是徒劳的”。“我们有坚定的意志，有充分的信心，更有足够的能力，来遏制住各种形式的"台独"分裂行径。”张志军说。（人民网）
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