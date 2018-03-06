斯坦福学生抗议苹果：呼吁解决手机成瘾问题

上周末，一群斯坦福大学学生在位于加州帕罗奥图市的Apple Store门店前发出抗议，要求苹果为缓解手机上瘾问题提出更多解决方案。
该群抗议的学生表示，有研究表明沉迷iPhone等智能手机会伤害朋友间关系、降低生产力、并产生压力。他们想要苹果增加新的iOS功能，能使用户方便地了解到自己一天中花了多少时间在手机上，并且都在用手机干什么，并提供一个类似飞行模式的功能来缓解手机沉迷现象。
这群斯坦福大学学生将他们的诉求写在了一张传单上。上面写道：
“有69%的成年人每个小时都至少解锁一次他们的iPhone。有50%的青少年认为自己沉迷于他们的iPhone。手机上瘾将带来很多不良后果，包括产生压力、伤害朋友间感情、和降低生产力。
iPhone是我们使用包括Facebook在内的易上瘾应用的途径，所以苹果有能力帮助我们减少我们对这些应用的依赖。虽然苹果的商业模式不依赖于手机上瘾，但苹果仍需采取相应措施来解决这个问题。
苹果公司可以做的有很多，比如给用户提供其应用使用轨迹数据，包括每天在哪些时间段内使用了哪些应用，就像健康类应用能追踪运动情况那样。
苹果还应该使用户能更有效地控制其手机通知栏，使得手机只在某段时间内只显示重要通知。
苹果还可以设计一个基本模式，这类似于飞行模式和静音模式，开启基本模式后手机就只能打电话和发短信了。”
最近，电子设备上瘾问题又开始引发关注。今年早些时候，部分苹果公司投资者对于该问题给苹果写了一封公开信。苹果最近承诺称正在开发更有效地家长控制功能，这其中可能包括显示手机详细使用情况的功能。
根据彭博社最近的报道，iOS 12将推出一款名为“数字健康”（Digital Health）的工具来解决抗议者提出的部分问题。这将使家长能了解到他们的孩子都在用iOS设备干什么，提供更透明的手机使用情况。
也有传言称新的iOS系统将推出新的免打扰选项来屏蔽消息通知，这与斯坦福学生抗议者的想法类似。
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