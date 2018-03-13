法国时尚品牌纪梵希创始人纪梵希去世 享年91岁

法新社3月12日消息，法国著名时装设计师、时尚品牌纪梵希创始人休伯特·德·纪梵希(Hubert de Givenchy)去世，享年91岁。他生前曾为奥黛丽·赫本和杰奎琳·肯尼迪设计过服装。
创立人Hubert de GIVENCHY的中文名为休伯特·德·纪梵希，身高198cm，于1927年2月21日出生在法国诺曼底Beauvais的一个艺术世家。他自幼就展露其艺术天份，于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后，便决定成为一位时装设计师。1945年，当他还只是一个美术学校的学生，他就开始在Jnoques Fath的工作室实习，之后又跟随过Robert Piquet、Lucien Ldiong与Elss Schiaparelli等设计师。
1952年2月2日他首度在巴黎推出个人的作品发表会。在这场以白色棉布为主，辅以典雅刺绣与华丽珠饰的时装展中，他的创意才华令在场人士惊艳不已，同时也奠定了纪梵希 (GⅣENCHY) 在时装界的尊崇形象。几十年来此品牌一直以“优雅的风格”而著称于世。
纪梵希于1989年开始涉足护肤及彩妆事业，希望能让所有的女人更漂亮。Givenchy除致力于男士绅士服装及成熟典雅的女装精品设计外，更从未停止过为女士增添美丽丰姿而进行的香水、护肤及彩妆用品的研发。
1927年，纪梵希出生在法国Beauvais的一个富有家庭，父亲是矿山业主，家里并不赞同年轻的纪梵希从事时装事业，而是希望他能成为一名律师，但纪梵希坚定了自己的选择。
1945年，毕业于巴黎艺术学校后，纪梵希涉足时装界的第一份工作是为巴黎Jacques Fath设计室设计服装，然后是Robert Piguet设计室。
1946年，与Lucien Lelong的助手皮尔·巴尔美(Pierre Balmain)和克里斯汀·迪奥(Christian Dior)一起为Lucien Lelong设计室工作。
1947年——1951年，一直为Elsa Schiaparelli设计服装。
1952年，纪梵希创建“纪梵希工作室”(the House of Givenchy)，其以潇洒精致走红巴黎。与此同时，将自己的第一个系列命名为Bettina Graziani——法国的超级名模。简洁的蝉翼纱上衣配棉质百褶裙，清新明朗。
20世纪50年代，好莱坞经典女星Audrey Hepburn与时装设大师Hubert de Givenchy的完美组合缔造了时装史上一段深入人心的佳话，其中以影片“Breakfast at Tiffany”中各种小黑裙造型最登峰造极。此外，Givenchy美妆继承精致的法国风情，令品脾始终在美容界占有一席之地。
Balenciaga被纪梵希视作良师益友，尽管纪梵希从未为其设计室工作过。
1953年，纪梵希开始为好莱坞电影明星设计服装，并受到前所未有的欢迎。
两个世界著名女性——奥黛莉.赫本(Audrey Hepburn)和杰奎琳·肯尼迪(Jackie Kennedy)，演绎了纪梵希的经典设计风格：精致高雅典范。
当奥黛莉·赫本身着他设计的白色礼服出现在著名影片《情归巴黎》(Sabrina)中时，纪梵希开始受到国际关注。从1953年延续到90年代，奥黛莉·赫本式晚礼服一直是纪梵希服饰的象征与标志。
当约翰·肯尼迪总统遇刺后，世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。杰奎琳·肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服，专程从巴黎空运过来。据说，当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。
1955年，纪梵希开始设计非配套穿女装，并把奥纶纤维(聚丙烯腈短纤维)引入女子高级时装。
1957年，向Audrey Hepburn致敬的L'Interdit香水推动了品牌正式进军香水界。
1982年，纪梵希在纽约时装工学院举办30年回顾展。
1981年，被Veuve Cliquot香槟公司收购后，母公司又与法国Louis Vuitton合并。
1988年，纪梵希因为财经原因，将自己的商业转让给了路易.威登(LVMH)集团，但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师，直到1995年退休。
1989年，推出彩妆系列Givenchy Beauty及护肤系列Swisscare for Givenchy。
1992年，纪梵希在巴黎凡尔赛宫举办40年回顾展。
1995年末，英国设计师约翰·加里亚诺(John Galliano)接替于贝尔·德·纪梵希担任“纪梵希设计室”首席设计师。为纪梵希设计的第一个系列中，他将自己的奢华的晚礼服设计风格加入了纪梵希的经典设计，并为法国高级时装界注入了一种全新的竞争与创新意识。
1996年10月，加里亚诺转入克丽丝汀·迪奥(Christian Dior)设计室，设计师吉安费兰科·费雷(Gianfranco Ferro)接替其位置。
紧接着是英国设计师亚历山大·麦克奎思(Alexander McQueen)加盟，1997年——1999年的纪梵希时装展上的服装，均由麦克奎恩设计。
整个90年代，Givenchy品牌(彩妆/护肤/时装)都在尴尬中挣扎。直到彩妆创意总监Nicolas Degennes以“没有规则、没有限制”的色彩理念，再结合彩光技术突破禁忌，赋予品牌一个亮丽目眩的新生，4G标记重新成为摩登代表。同时，在以服务豪华酒店顶级美容中心为主的Givenchy Spa研究开发下，护肤系列开始走高科技医学美容路线，再度获业界重视。
2005年，意大利设计师Riccardo Tisci入主Givenchy成功将Givenchy由众人印象中的赫本优雅小黑裙转变为“黑暗之王”。
2017年，Riccardo Tisci在掌管品牌12年后宣布离开。
2018年3月12日，纪梵希逝世，享年91岁。
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