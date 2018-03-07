台湾62岁妇女顺产男婴 创台“自然产”最高龄纪录

据台湾中时电子报报道，台湾地区一名62岁的吴女士，去年通过人工生殖顺利怀孕，在上月底无预警破水之后住进台北一医院，仅花66分钟就顺利产下一名男婴，创下台湾地区“自然产”的最高龄纪录。
在台湾地区，34岁以上怀孕称为高龄孕妇、35岁以上生产称为高龄产妇。
吴女士36年前生下大女儿后，此后就一直不孕。日前从职场退休后，夫妻考虑再替家里添个新成员，去年通过试管的人工生殖方式，终于顺利怀孕，但因属于45岁以上的超高龄产妇，从诊所转至该医院。
收治该产妇的医院产科系产科主任萧胜文说，吴女士怀孕期间，一度有胎位不正、妊娠糖尿病和妊娠高血压等状况，加上期盼能自然产，产检中，各相关团队都相当战战兢兢。
吴女士原先预计上月27日入院催生，却提早4天无预警破水住院，从进入产程到生产完毕，仅用了66分钟，就顺利产下一名重2930克的男婴。
吴女士说，怀孕前，她固定都有运动习惯，产检时，身体状况也被评为“非常健康”，怀孕期间，她都会有规律地运动，且因为是采用自然产的原因，出血量少，产后状况也恢复迅速。
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