博通收购高通危及国家安全？美政府以此为由介入

外媒称，美国政府介入了科技行业最大一桩潜在收购交易，下令推迟一次重要的股东投票，理由是该交易可能危害美国的技术实力，从而危及国家安全。
据美国《华尔街日报》网站3月6日报道，外国在美投资委员会（CFIUS）命令芯片制造商高通公司将年度股东大会推迟30天举行，以便让CFIUS有更多时间评估博通对高通的1170亿美元收购提议。总部位于新加坡的博通是高通的竞争对手。CFIUS是由美国财政部牵头的跨部门组织，可建议总统阻止某些交易。
报道称，高通已拒绝了博通的多次提议，始终将国家安全评估视为交易的潜在绊脚石。高通在今年1月曾要求CFIUS评估博通的收购提议。
高通股东原定于6日就是否将11名董事中的6人替换为博通提名的候选人举行投票。若获得通过，则可能帮助博通实现该收购交易。
不过，知情人士称，4日晚间CFIUS出乎意料地告知两家公司，正加快评估这笔潜在的收购交易。相关协议尚未签署。此举跳过了通常为期30天的初步评估期，直接对此类交易可能造成的国家安全威胁展开调查。
据知情人士透露，高通是5G专利技术的主要开发商，这一事实是CFIUS的担忧所在，也是交易双方公司的顾虑。5G无线技术为无人驾驶汽车、无线虚拟现实和其他创新产品所需的超高速蜂窝连接提供保证。
报道称，监管机构担心的是，以削减成本而著称的博通可能会阻碍高通的研发进程，削弱后者相对于外国对手的竞争力。知情人士还称，总部位于圣迭戈的高通还在为美国政府做着一些敏感工作。
据英国《金融时报》网站3月5日报道，美国政府要求芯片制造商高通把即将举行的股东会议推迟一个月，等待其调查总部位于新加坡的博通提出的并购计划会否危及国家安全。
报道称，美国财政部在一份声明中说，高通把股东表决时间推迟30天，可让政府完成对博通提出的并购计划的调查。
报道称，博通表示对美国政府这个决定感到“失望”，并补充说，博通在周日晚得知，高通曾秘密向美国政府提交申请启动调查，导致高通的年会在举行前48小时被推迟。这是高通为保护其现任董事会成员而不顾一切的不体面行为。
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