美国法官裁定：虚拟货币是商品 可像商品一样监管

本周二，美国一位联邦法官裁决称，商品期货交易委员会（U.S. Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）可以像商品一样对虚拟货币进行监管。
布鲁克林（Brooklyn）地区法官杰克·温斯坦（Jack Weinstein）认为，CFTC可以向纽约市民帕特里克·麦克唐奈（Patrick McDonnell）及他的公司Coin Drop Markets发起欺诈诉讼，案件将会继续。温斯顿还发布预先禁令，停止麦克唐柰和Coin Drop Markets参与商品交易。
CFTC有权对商品、期货、衍生产品市场进行监管，最早在2015年时CFTC就将虚拟货币（也就是所谓的加密货币）划入商品行列。麦克唐奈对这一决定提出异议，他认为“商品”这个词汇意义很宽泛，CFTC利用了这一特点，它在解释联邦商品监管法规时也会很大的周旋余地。
1月份，CFTC向麦克唐奈发起诉讼，CFTC指控说，大约从2017年1月开始，麦克唐奈与他的公司就以欺诈形式向客户提供虚拟货币交易建议。CFTC指出，这些客户付了钱，但是并没有得到任何建议，Coin Drop Markets也没有向CFTC登记。CFTC还说麦克唐奈关闭了公司网站，不再回应客户。
虚拟货币监管还处在不成熟的早期阶段，美国国会也还没有通过任何直接的监管法规。CFTC与SEC都曾发出警告说，有必要反击虚拟货币欺诈。
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