让李显龙总理上了美国杂志头条的“亚洲蹲”对西方人来说到底有多难？

近日，美国杂志《大西洋杂志》（The Atlantic）一篇名为《为什么不是每个人都能做到亚洲蹲？》的文章在网上火了，封面照就用了新加坡总理李显龙蹲着拍照的照片，还将此作为“亚洲蹲”的范本。而李总理本人看到这个头条也被逗乐，更是在个人社交媒体上转发分享这篇文章，引起网上热传。
据美国《大西洋月刊》报道，对于能提供给国际旅行者的种种建议而言，更实用的建议之一就是关于卫生间的小知识。因此，作为一个刚从中国回来的人，我要说，你应该做好两点
美国《大西洋月刊》刊登记者萨拉·张的署名文章，对于能提供给国际旅行者的种种建议而言，更实用的建议之一就是关于卫生间的小知识。因此，作为一个刚从中国回来的人，笔者认为应该做好两点准备：一，带上厕纸，二，练习下蹲。
这并不是指在健身房看到的那些古怪又傻乎乎的无椅装置。不，强健的臀部肌肉不能拯救你。这里指的是深蹲，尽量把臀部往下降，同时脚跟上保持好平衡。这个姿势——与大多数美国人自然而然地用脚趾支撑身体形成鲜明对比，相反，它是如此的稳定，以至于中国人可以保持这个姿势几分钟，甚至几小时……
例如，吃饭时。
抽烟时。
以及使用洗手间时。如今，中国家庭普遍使用马桶，但公共洗手间仍以蹲式厕所为主。这是因为许多人觉得由于大腿不用和马桶垫接触，因此蹲式厕所更加卫生。保持脚跟接触地面的深蹲姿势在这里至关重要，因为它不仅有助于在湿地板上保持稳定，还能确保正确的角度。
当然，蹲式厕所并非亚洲独有，深蹲也不是。但是，在亚洲属于十分普遍的深蹲在西方却几乎不可见，以至于它被称为“亚洲蹲”。互联网上还充斥着许多美国人不会正常深蹲的说法。
但是，这是真的吗？这些说法有事实依据吗？深蹲与先天和后天的关系又有多大？首先必须了解深蹲的生理基础。
幸运的是，在互联网上，至少有另一个人像笔者一样痴迷深蹲，而且他知道一些生理学知识。这个人名叫布莱恩，他在加州当理疗师，并写了一系列关于深蹲的博客文章。“下蹲是多段运动模式的良好模型”。“深蹲是三重屈伸动作。你要同时弯曲臀部、膝盖和脚踝，因此你必须把下身都折叠起来”。
但关键的因素似乎是脚踝的柔韧性。2009年在日本进行的一项研究发现，那些无法深蹲的男性脚踝特别僵硬。布莱恩表示，这在一定程度上也是孩子们深蹲毫无压力的原因。“我测量了我女儿刚出生一天时脚踝的柔韧性”，他说。“她有70度的踝关节背屈！而正常的西方标准是30度。”所以说，人类天生就能深蹲；只不过当人们不再尝试时，我们就不会深蹲了。
事实上，就如同布莱恩所言，不是每个人都能深蹲且蹲得正确。比如在美国长大的笔者很少有机会做深蹲。当一位编辑同事让笔者试着挑战一边做深蹲一边写完整篇文章时，他很快意识到要么会写出一篇极短的文章，要么就会受工伤。
身形似乎也起了一定作用。短小四肢、大脑袋及长躯干会使人体更易保持平衡。“我有三兄弟。我每年都测试他们深蹲的能力”，布莱恩说，“我发现在我们四个人中，我深蹲做得最好，但我同时也很懂技术。有个兄弟比我还要矮，他做深蹲就不如我。但深蹲对他来说很容易。腿最长的兄弟蹲得最差。他做这个姿势有点吃力。“
信不信由你，但似乎没有人真正研究过不同种族先天的深蹲能力。美国特拉华大学的生理学家哈德森亲切回答了笔者的问题，他说：“你必须从孩子出生在中国时就开始跟踪他们的成长，并从不让他们做深蹲，这才能成为实验控制组”。此外，实验结果可能并不重要。因为实践和训练会带来更大不同。
布莱恩表示，多亏了Crossfit运动的流行，有越来越多的人对深蹲感兴趣。从事力量训练的人一般蹲得很下，并通过脚后跟向上使力。哈德森指出，举铁专用训练鞋的鞋跟通常会轻微增高，以帮助训练。Crossfit运动使许多人成为力量训练者——反过来，也让他们意识到了自己僵硬的脚踝。
还有另一群深蹲的支持者，他们认为美国人的肠道问题可以归咎于马桶座（争论的焦点在于肛门直肠的角度）。蹲着排便是祖先几千年来一直使用的排便方式。然而，这种对穴居人和婴儿来说自然而然的能力，却被许多西方的马桶使用者丢掉了——要把它找回来可不是那么容易。
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