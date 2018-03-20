前法国总统萨科齐疑涉非法竞选筹资被拘

据路透社援引法院消息人士的话称，前法国总统萨科齐（Nicolas Sarkozy）正在就竞选筹资“违规行为”受到警方的调查质询。
据法国《世界报》（Le Monde）报导，调查涉及2007年竞选活动中接受利比亚卡扎菲的献金。据说萨科齐接受了卡扎菲政权5000万欧元的献金，这是出自利比亚已故独裁者卡扎菲之子和法国商人Ziad Takieddine的说法。
萨科齐一再否认他接受过卡扎菲的钱。
《世界报》的报导说，这是萨科齐首次就这项调查受到质询，该调查于2013年4月启动。
2011年3月，卡扎菲之子萨伊夫‧伊斯兰‧卡扎菲（Saif al-Islam Gaddafi）告诉媒体Euronews：“萨科齐必须退还他从利比亚得到的用于资助他的竞选活动的资金。我们资助了他的竞选活动，并且我们有证据。我们要求的第一件事就是这个小丑把这笔钱还给利比亚人民。”
Takieddine声称，他在2006年至2007年期间携带了三个装满现金的行李箱前往巴黎。
警方拘留可能长达48小时。之后萨科齐是否会被起诉仍然未知。
萨科齐从2007年至2012年担任法国总统。
他试图在2017年大选中复出，但未能说服自己党派的选民支持他，并不得不让位于当时的共和党总统候选人菲永（Francois Fillon）和朱佩（Alain Juppe）。
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