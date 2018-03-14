“人脸狗”走红网络 网友直呼“好像中年大叔”

俄媒称，发布在美国红迪网站上的一条名为Yogi的狗走红网络，它有一张长得像人的脸。
据俄新社3月12日报道，上传照片的是狗主人的朋友尚塔尔·杰扎尔杰，她经常把Yogi的照片放在脸书网站上。杰扎尔杰上传了照片并写道：“这条狗看上去好像有张人脸。”
帖子收到600多条评论。令许多网友大为惊奇的是狗“不可思议的人类眼睛”，并试图确定是什么令Yogi给人这种感觉。
名为flyhighdandelion的网友留言说：“它的眼睛是我见过最像人的。”
名为SIESTA_FIESTA的网友指出，“我觉得，正是眼睛令狗有人的感觉”。
名为spider_sauce的网友认为是“眼睛和人类的嘴唇”。
名为michellemustudy的网友注意到，“但问题不仅在眼睛上。看看这小笑容，这只能来自在大公司拼死拼活的中年男人”。
报道称，也有人被狗的样子吓到。
名为istara的网友写道：“我非常可怜这条狗。因为它可能是可爱的，但有这么张脸很吓人。我觉得它的身体里好像有个棕色眼睛的胡子大叔。”
名为Great-Hatsby的网友评论称，“老实说这让我有点害怕。我觉得这是PS过的”。
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