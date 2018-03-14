美国企业声誉排名：亚马逊三年高居榜首

据路透社报道，今天，民调机构Harris Poll发布了2018年度《美国企业声誉排名》报告。报告显示，排行前十名的企业中，我们比较熟悉的有亚马逊和特斯拉。
据报道，亚马逊已经连续三年登顶排行榜，并且除了2015年（排名第二）之外，这家公司已经5次排名第一；特斯拉则从原来的第9位上升到了第3，主要是因为SpaceX将一辆特斯拉跑车送上了太空。
另一方面，我们更熟悉的另外两家公司，苹果和谷歌的企业声誉排名显著下滑。今年，苹果的排名从去年的第5位下滑至第29位，谷歌从去年的第8位下滑至第28位。其中，苹果曾在2016年榜单中排名第2位。
Harris Poll CEO John Gerzema在接受路透社采访时表示，苹果和谷歌的排名之所以下滑，可能是因为这两家公司没有推出像过去几年那样引人注目的产品。比如说Google Docs和谷歌地图、苹果的iPod、iPhone等。
此外，在自动驾驶汽车和人工智能方面，两家公司也处于谷底的状态。
前十名企业依次是：亚马逊、Wegmans Food Markets Inc、特斯拉、Chick-fil-A、The Walt Disney Co、HEB Grocery Company LP、United Parcel Service Inc、Publix Super Markets、Patagonia Inc、Aldi Inc。
Harris Poll的《美国企业声誉排名》调查自1999年开始，至今已经19年。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost