美亚太副助卿：台湾是典范 不应被排除在外

3月21日晚间，美国国务院东亚暨太平洋事务局副助卿黄之瀚和中华民国总统蔡英文均出席了台北美国商会举办的谢年饭晚宴，由于是《台湾旅行法》通过后，首位美国高官与蔡英文同台，备受瞩目。
蔡英文表示，感谢美国政府和国会通过《台湾旅行法》。黄之瀚致词说，台湾的民主制度及相关发展为印太地区树立典范；要让台湾的典范发挥最大作用，不能再让台湾不公平地被排除在国际社会之外。
美亚太副助卿：台湾民主制度是印太地区典范
台北美国商会21日晚间在台北君悦酒店举办2018谢年饭晚宴，中华民国总统蔡英文应邀发表演讲，黄之瀚（Alex Wong）也应邀与会致词。
据中央社报导，黄之瀚致词表示，美台关系建立在许多的确定因素之上。美国确定台湾的民主制度与相关发展为印太地区树立典范；确定美、台和其它志同道合的伙伴可以一同合作，加强本区域以规则为基础的秩序；另外，也可以确定的是，美国对台湾人民、安全和民主的承诺无比坚定。
黄之瀚说，台湾的宪政民主是印太地区的典范。台湾人民明白宪政民主是最好的体制，他们努力促成民主化，付出了牺牲与妥协，因此也获得丰硕的民主果实。他指出，台湾的民主跟经济并肩成长并非巧合。放眼当今世界，高度发展和创新经济体所处的治理结构，都是奠基于宪法赋予人民的权利与民主价值。
他说，独裁体制无法孕育蓬勃、多元、永续的经济发展，唯有奠基于宪政、稳定又可预测的环境才能做到。台湾体现了这个真理，也成为印太地区其它地方的努力目标。
黄之瀚强调，要让台湾的典范发挥最大作用，“不能再让台湾不公平地被排除在国际社会之外。”台湾在公共卫生、人道救援、永续发展等议题上能贡献的地方很多，阻碍台湾贡献所长不仅对台湾不公平，对那些可能因台湾经验而受惠的国家、个人也不公平。
因此，他认为，让台湾在国际上得到应得的尊重和对待，才会成为美国政策。他保证，美国政府和企业都会尽其所能，让台湾的国际典范发光发热。
蔡英文感谢美通过台旅法 展台美密切关系蔡英文说，美国商会每年的白皮书报告，反映了商界的意见，这对台湾政府来说是很重要的期中报告，美国商会在台美经贸伙伴关系中扮演重要的角色。
美国总统川普日前签署通过《台湾旅行法》。蔡英文说，很感谢川普政府和国会支持这项法案，也感谢黄之瀚和其他国务院官员到访。看到访问台湾的美国官员数量持续成长，讨论的议题从电子经济到新南向政策，这些都显示了台美深远且密切的双边关系。
蔡英文说，去年美国川普政府宣布对台军购，展示了美国对台湾安全不变的承诺，感谢美国的支持；此外，台美之间观光互访人次是前所未有的高，台美之间的飞航班次也持续成长，透过“自动查验通关系统（e-Gate）”，她希望看到今年的互访人次再增加。
蔡英文也提到，美国在台协会（AIT）在内湖的新馆6月要落成，就她所知，这是美国在全球少数新落成的办公室，展示了美国对台湾坚定的承诺，她已经写在行程表上了，“我保证我会去。”
黄之瀚于20日至22日访台。外交部先前表示，这是他去年12月担任现职以来首度访问台湾，访台期间将拜会政府相关部门，就台美关系未来发展，以及两国在印太区域的各项合作交换意见。
黄之瀚是美国总统川普（特朗普）上任后，首位政治任命的亚太副助卿，负责印太战略。
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