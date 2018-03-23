澳大利亚拟对价值1000澳元以下的进口包裹征税

据澳洲网报道，近日，澳大利亚联邦政府计划出台一项新计划，从海外寄往澳大利亚的每个价值在1000澳元以下的包裹，都要被征收2至7澳元的新税，以补贴日益高涨的安检费用。该计划引发了一些争议。
据澳大利亚媒体报道，联邦内政部近日提议称，对包括服装、化妆品和书籍在内的，所有价值不到1000澳元的进口包裹征收新税，每个包裹的缴税金额在2澳元到7澳元之间。内政部表示，此项提议旨在平衡政府对数量激增的小包裹进行安检的费用。
据内政部上交给联邦政府的文件显示，在2016至2017财年，澳大利亚境内收到近4000万个总价值低于1000澳元的进口商品包裹，比上一财年增长22%。未来4年内，该比例或将增长31%。相比之下，该财年仅收到370万个价值超过1000澳元的进口商品包裹。据悉，该提议自2014年以来，一直在被联邦政府审查。
据业内消息人士透露，在与政府协商过后，预计平均每个包裹需要缴纳的新税约为5澳元，远低于1000澳元以上进口商品需要缴纳的90澳元税款。尽管如此，该项提议仍旧招致了一些在线零售商的强烈反对。
与此同时，快递服务商也发表了反对意见。反对人士警告称，新税政策实施后的全部费用都将转嫁给消费者。澳航货运贸易联盟主任保罗·扎莱（Paul Zalai）表示：“我们预计每个包裹的征税成本将以澳元，而不是澳分为单位。”此外，一些利益相关方认为，新税与消费税（GS））结合后，将使小型网购商品的价格翻倍。
据悉，均价每包5澳元的包裹税，将让议会预算在短期内激增2亿澳元。随着更多的进口包裹抵达澳大利亚，这一数字将继续增加。财长莫里森（Scott Morrison）表示，联邦政府将不会对此预算发表评论。
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