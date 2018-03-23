中韩开启升级自贸协定谈判 为两国提供更多商

韩媒称，中国与韩国3月22日启动扩大双边自贸协定内容的首轮谈判，希望进一步覆盖服务和投资领域，为彼此提供更多商机。
据韩联社3月22日报道，两国现有的自贸协定于2015年12月生效，主要致力于降低货物关税。两国近期决定举行谈判，升级协定内容。韩国产业通商资源部部长助理金荣三和中国商务部副部长王受文出席了在韩国首尔举行的首次对话。
金荣三致开幕词说：“中韩两国把艰难时刻抛到脑后、把经济贸易关系提升至新高度的时机已经到来。（第二阶段自贸协定）谈判将有助于进一步推动迅速发展的服务贸易，在两国国内创造稳定的投资环境。”
报道称，中国一直在降低对制造业的依赖，希望经济结构更加注重服务业。2016年中国服务业规模达到5.6万亿美元，是世界第二大服务市场。
据韩国产业通商资源部统计，中韩服务贸易额从1998年的27亿美元增加到2016年的367亿美元，增速高达全球服务贸易增速的四倍左右。
韩国产业通商资源部表示，双方将在最初几轮谈判中就服务产业和法律问题交换意见，然后开始讨论市场准入和投资保护措施。韩国产业通商资源部发表声明说：“（韩国）政府将努力通过谈判扩大旅游、文化、金融等领域的市场准入，增强韩国服务产业的竞争力，创造新的服务业岗位。”
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