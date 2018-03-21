日本新防务计划将瞄准中国 在冲绳岛链“扎紧篱笆”

路透社3月20日报道称，日本军事专家担心，北京或许即将穿过一个日本岛链打开通往太平洋的入口。数十年来，这个岛链一直限制着中国的军事影响力。
报道称，东京认为，中国战舰和战机自由穿越冲绳岛链是对重要海上航线的一种威胁。对中国来说，这种进入权是成为全球超级大国的重要部分。
日本大学教授吉富望说：“现在，我们势均力敌，但日本面临的现实是，它正陷入劣势。”吉富望作为一名自卫队军事分析家为日本政府提供顾问服务。
除了拥有亚洲第2大军力，日本还受到美军的保护。美军自二战结束以来一直用日本作为它的主要亚洲基地。
据报道，一名退休的美军高级官员说，中国已经“基本上对南海获得了实际上的控制权，而下一个就是东海。10年来，美国在西太平洋一直处于相对退却的状态”。
防卫大臣小野寺五典说：“中国在日本领土周边海域活动的步伐已经扩大和加速。中国正在打造远海行动能力。这从中国采购它的第一艘航母和建造第二艘航母就能看出来。”
报道称，中国则不止一次指出，中国军队的目的是防御性的，在本地区的意图是和平的。
报道表示，过去5年中，日本的防务开支每年仅增加1%。一名政府防务官员说，随着人口老化，卫生和福利开支变成优先考虑的问题，今后5年中，日本的防务开支可能会以相同速度增长。
另一名防卫省顾问说：“财政是我们的弱点。但我们的力量在于我们社会的弹性。”他解释说，如果日本能在足够长的时间里保持低调，来自中国的“威胁”应该会缩减。
报道称，了解有关计划的消息人士说，要遏制北京，日本需要先进的武器和能在更远距离打击目标的新式军火。
消息人士说，日本的防务评估可能会在12月发布，它可能会提议建立日本第一个联合司令部，以协调空中、地面和海上力量，并加强同华盛顿的合作。新装备可能包括两栖舰船和无人机，以监视中国的活动，并在导弹发射的助推阶段拦截它们。
报道称，日本军方将获得新的能以更远距离打击海上和陆地目标的空射导弹和陆基导弹。消息人士说，它还将订购F-35隐形战斗机，包括垂直起降的版本。
英媒表示，该防务评估将提出计划，以让更多陆上自卫队（GSDF）军人接受海上作战策略方面的培训，并为他们在冲绳的更大范围部署做准备。前防卫大臣中谷元曾说，驻当地的GSDF兵力将从营升级为师。
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