新加坡催婚出新招：你约会政府买单

新加坡总人口在2016年仅取得0.1%的增长，创下2003年以来的最低增长率。低婚育率对新加坡的经济、社会等方方面面产生负面影响。为此，新加坡政府推出了多项鼓励婚育的措施，还在本月号召单身者参加相亲活动，甚至打出了“你约会、政府买单”的招牌。
3月中旬开始，新加坡推出了为期一个半月的大型相亲交友活动。相亲活动形式丰富多样，可以品尝美食、可以健身跑步出海旅行、还可以一起去做手工、开party，而且参加活动的费用，政府承担一半。
新加坡也是亚洲区域拥有最高单身率的国家之一。不婚人群的增加，存在一些共同原因，比如说女性受教育程度的大幅提升、职场的不确定性、离婚率上升、城市生活压力和不想要孩子等。
新加坡相亲活动组织机构总导师 梁心怡表示，对一些人来说，孩子应该是很遥远的一个问题。因为很多人发现生活素质提高了，养孩子是一个很昂贵的事情。 根据估算，2018年新加坡65岁以上人口的比例将首次与15岁以下的人口比例相当。退休人口增加、劳动人口减少，首先影响的就是GDP、税收和劳动力等。为了降低负面影响，新加坡政府在各种场合催婚。同时还从政策上进行鼓励，要求首次申请购买政府组屋者，必须已怀孕或至少有一名16岁以下的新加坡籍孩子。
新加坡国立大学文学暨社会科学院家庭与人口研究中心主任 李唯君介绍，在新加坡，孩子出生后可以获得1000新币的奖励。现在是第一个孩子出生后，提高到6000至8000新币。政府也会为新生儿开设公积金保健储蓄户头，将3000新币补助金存入户头，母亲可以获得4个月带薪产假， 建更多的日间育儿中心和幼儿园，帮助有孩子的父母取得家庭与工作间的平衡。 专家还呼吁，除了奖励措施，男性更多地参与到家庭事务中，使女性不再感觉照顾家庭只是女性的责任，也有利于提高生育率。
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