台湾被福布斯点名啦！上榜原因竟是“穷”

文章经过合理且中肯的分析后认为，台湾低薪的原因之一是“教育出了问题”。
但台当局“劳动部”的回应却显示出了对于此篇报道的不认可……
也难怪台“劳动部”会跳出来叫嚣，毕竟台湾曾因经济实力自豪、居“亚洲四小龙”之首啊，如今却被国际知名机构指名道姓的“品评”、探寻底薪之由，自然会不爽。
但事实是怎样呢？台湾真的受了“低薪”之冤吗？
大家应该还记得上月岛内爆发的“卫生纸之乱”吧~尽管涨幅最多也就30%，但却让台湾民众陷入了如丧尸般的疯狂抢购中，台湾资深媒体人康仁俊对此表示，这就是民众“对于底薪的恐慌”以及“为未来完全没有安全感的表现”。
他还指出，“劳动部”辩称OECD统计的3万7573元（新台币，下同）是台湾民众的“经常性薪酬”，但其实“这几乎是工作十年左后的人才可能到达的”，况且还有很多人即便工作了十年也还达不到这个所谓的“经常性薪酬”。
台湾低薪问题近几年可谓愈演愈烈。有报道指出，岛内民众平均月薪水平不仅远远落后韩国、香港和新加坡，过去十年来的薪资增长率也在“四小龙”中敬陪末座。更不幸的是，在民进党执政后，由于其推行“去中国化”行为、强调民粹主义以及接连施政的不当，台湾不仅加速向“边缘化”发展，更在“自找穷路”的深渊中越陷越深。
民代赖士葆就指出，台湾薪资已经16年几乎没涨过，而在民进党执政后更用“以管窥天”的心态因应世界大趋势，“有人说我们是‘亚洲四小龙’之末，现在根本就没有”。他更强调，如今大陆已经崛起了，而台湾的GDP在大陆只能排第六或第七而已；黄智贤也直言，人家那“三小龙”并不承认台湾是第四小龙，“叫做台湾是一条虫”……
政治评论员董智森表示，薪水已经这么低了，但并没有看到台当局有人为经济做打拼和思考，他还调侃，如今岛内年轻人都很羡慕那个“有个好爸爸”的吴音宁及蔡英文周遭的亲信，因为“每个人都能抢到（拿钱多还不用干事儿啊）好位置”。
不过一些网友倒是很“看得开”：哎哟还好啦，是拿咱们跟墨西哥比不是菲律宾，这也算是个小确幸啦~还有人调侃，难道墨西哥人也喜欢做功德？
除了有“年金改革”“一例一休”修正案等罔顾民意民生、搜刮民脂民膏的谬政外，蔡当局解决低薪的方法就只是“呼吁企业加薪”以及“梦想论”……更荒唐的是，一向吃法餐、坐豪车的富家千金蔡小姐在花（lang）钱（fei）上也是出手阔绰，动辄就是撒钱千亿新台币的做法，与台湾一般民众吃碗卤肉饭、买个万金油都要算计一番，以图省下两个小钱的行为南辕北辙。
虽然蔡当局表示，去年全台民众的平均月薪比2016年成长了1.6%、通膨也维持在1%，算是稳定，但许多民众却依旧深叹万物齐涨，唯独薪水停滞不前甚至大不如前。有网友用“企业出走，加重课税，万物齐涨，薪资萎缩”16个字总结了民进党的执政政绩；台湾资深气象专家李富城更对此痛批“台湾真的是个鬼岛”。
其实，如今物价上涨在全球范围内可以说是一种趋势，不是不能涨，但问题是薪资也得跟着涨啊！前台北市副市长李永萍就以大陆为例，表示“只要薪水涨幅超过物价涨幅”，民众就可以接受，但台湾现在是不仅薪资不涨，台当局还在涨价问题上煽风点火。
面对岛内全民齐哀怨的窘境，董智森更一语中的地指出，现在台湾最大的危机就是民进党一向推崇的“民粹主义”：“我们的薪资为什么这么低，因为有这些人在执政！”
如今岛内低薪问题严重，民生必需品又频频涨价，民众看到的却是一个束手无策甚至还推波助澜的台当局，有网友表示：“这证明一件事，往前看的领导者，会让经济进步。思想停留在斗争的台当局，只有倒退。”（环球网）
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