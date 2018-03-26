    • 2018年3月26日

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    台湾被福布斯点名啦！上榜原因竟是“穷”

    星期一, 三月 26, 2018
    据台湾《联合报》报道，福布斯杂志网站19日刊出题为《为何台湾的薪资和墨西哥一样低》的文章，内容称，根据经济合作发展组织（OECD）的统计，被列为发展中国家的墨西哥，劳工平均月薪为1276美元（约新台币3万7223元），贫穷率高达46%；而据台当局相关数据显示，去年台湾人的平均月薪是1288美元（约新台币3万7573元），和墨西哥薪资水平相近。撰文记者不禁质疑，为什么经济先进的台湾地区，薪资水平竟这么低？

    文章经过合理且中肯的分析后认为，台湾低薪的原因之一是“教育出了问题”。


    但台当局“劳动部”的回应却显示出了对于此篇报道的不认可……


    也难怪台“劳动部”会跳出来叫嚣，毕竟台湾曾因经济实力自豪、居“亚洲四小龙”之首啊，如今却被国际知名机构指名道姓的“品评”、探寻底薪之由，自然会不爽。

    但事实是怎样呢？台湾真的受了“低薪”之冤吗？


    大家应该还记得上月岛内爆发的“卫生纸之乱”吧~尽管涨幅最多也就30%，但却让台湾民众陷入了如丧尸般的疯狂抢购中，台湾资深媒体人康仁俊对此表示，这就是民众“对于底薪的恐慌”以及“为未来完全没有安全感的表现”。


    他还指出，“劳动部”辩称OECD统计的3万7573元（新台币，下同）是台湾民众的“经常性薪酬”，但其实“这几乎是工作十年左后的人才可能到达的”，况且还有很多人即便工作了十年也还达不到这个所谓的“经常性薪酬”。

    台湾低薪问题近几年可谓愈演愈烈。有报道指出，岛内民众平均月薪水平不仅远远落后韩国、香港和新加坡，过去十年来的薪资增长率也在“四小龙”中敬陪末座。更不幸的是，在民进党执政后，由于其推行“去中国化”行为、强调民粹主义以及接连施政的不当，台湾不仅加速向“边缘化”发展，更在“自找穷路”的深渊中越陷越深。

    民代赖士葆就指出，台湾薪资已经16年几乎没涨过，而在民进党执政后更用“以管窥天”的心态因应世界大趋势，“有人说我们是‘亚洲四小龙’之末，现在根本就没有”。他更强调，如今大陆已经崛起了，而台湾的GDP在大陆只能排第六或第七而已；黄智贤也直言，人家那“三小龙”并不承认台湾是第四小龙，“叫做台湾是一条虫”……


    政治评论员董智森表示，薪水已经这么低了，但并没有看到台当局有人为经济做打拼和思考，他还调侃，如今岛内年轻人都很羡慕那个“有个好爸爸”的吴音宁及蔡英文周遭的亲信，因为“每个人都能抢到（拿钱多还不用干事儿啊）好位置”。


    不过一些网友倒是很“看得开”：哎哟还好啦，是拿咱们跟墨西哥比不是菲律宾，这也算是个小确幸啦~还有人调侃，难道墨西哥人也喜欢做功德？

    当然，更有的网友是直抒胸臆的表达了对执政却无作为的民进党当局的不满。

    还记得蔡英文在“5.20”就职演说中曾表示“要解决年轻人的低薪问题”，并承诺“在未来的任期之内，要一步一步，从根本的结构来解决此问题”，而事实却是……


    除了有“年金改革”“一例一休”修正案等罔顾民意民生、搜刮民脂民膏的谬政外，蔡当局解决低薪的方法就只是“呼吁企业加薪”以及“梦想论”……更荒唐的是，一向吃法餐、坐豪车的富家千金蔡小姐在花（lang）钱（fei）上也是出手阔绰，动辄就是撒钱千亿新台币的做法，与台湾一般民众吃碗卤肉饭、买个万金油都要算计一番，以图省下两个小钱的行为南辕北辙。


    虽然蔡当局表示，去年全台民众的平均月薪比2016年成长了1.6%、通膨也维持在1%，算是稳定，但许多民众却依旧深叹万物齐涨，唯独薪水停滞不前甚至大不如前。有网友用“企业出走，加重课税，万物齐涨，薪资萎缩”16个字总结了民进党的执政政绩；台湾资深气象专家李富城更对此痛批“台湾真的是个鬼岛”。


    其实，如今物价上涨在全球范围内可以说是一种趋势，不是不能涨，但问题是薪资也得跟着涨啊！前台北市副市长李永萍就以大陆为例，表示“只要薪水涨幅超过物价涨幅”，民众就可以接受，但台湾现在是不仅薪资不涨，台当局还在涨价问题上煽风点火。

    李永萍坦言，低薪酬高物价的社会形态不仅会让台湾民众感叹“我怎么突然就变穷了”，也让他们原本的安心感消失殆尽，气得她直言“我们倒了八辈子霉给它做执政党”！不过从另一方面看她认为却是很乐观的，“民进党上台以后，大家终于知道谁是大说谎家了”。

    面对岛内全民齐哀怨的窘境，董智森更一语中的地指出，现在台湾最大的危机就是民进党一向推崇的“民粹主义”：“我们的薪资为什么这么低，因为有这些人在执政！”


    如今岛内低薪问题严重，民生必需品又频频涨价，民众看到的却是一个束手无策甚至还推波助澜的台当局，有网友表示：“这证明一件事，往前看的领导者，会让经济进步。思想停留在斗争的台当局，只有倒退。”（环球网）

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