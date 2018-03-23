脸书认错难挡愤怒浪潮 网民掀起“删除”运动

“我们错了。”美国社交网络巨头脸书公司创办人兼首席执行官扎克伯格21日首次公开承认公司泄露用户个人信息是“做错了”，并表示将加强用户信息保护。几天前，脸书公司被曝光向“剑桥分析”公司泄露5000万用户个人信息，并被利用来影响包括美国2016年大选在内的多国选举。丑闻曝光后，脸书市值暴跌了500多亿美元。
尽管扎克伯格对此表示道歉，但多个国家表示要对脸书和“剑桥分析”公司进行调查，众多用户在网络发起“删除脸书”运动。“对民主的危害”，德国电视一台22日称，这一数据泄露丑闻不仅关乎个人信息的保护，还对民主产生“巨大影响”。
在“剑桥分析”公司利用从脸书网站获得的5000万个人信息来参与和影响多国选举的丑闻曝光5天后，脸书公司首席执行官扎克伯格21日终于打破沉默，他在脸书个人账号上承认“我们错了”。“我们有责任保护大家的数据，如果做不到，那么我们就不配为大家提供服务。”不过，扎克伯格辩解称，事件根源是“剑桥分析”公司对脸书的“违约”。他称，“剑桥分析”从脸书网站上收集众多用户个人信息后，脸书公司曾要求其删除这些个人信息。但直到上周，脸书公司通过媒体报道才获知“剑桥分析”并没有履行承诺，删除本该删除的数据。扎克伯格表示将采取措施加强用户个人信息保护。
扎克伯格随后在接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时表示道歉，他称愿意到美国国会就此事做证。对于“剑桥分析”公司涉嫌影响美国2016年大选，扎克伯格承认，脸书在控制对大选的干预和假新闻方面做得不够好，“很明显有很多事我们未能掌控”。他还称，一定会有人来干扰今年的中期选举，“我们需要拿出阻止（影响选举）的新手段”。
“美国之音”22日称，脸书公司20日和21日已经派人向美国参众两院司法、情报、商务等委员会说明情况。多名国会议员联名致信扎克伯格，要求他解释用户信息到底是如何被收集的，用户是否能控制不让第三方滥用数据。议员要求扎克伯格亲自到国会做证。报道称，美国马萨诸塞和纽约两个州的检察官已经表示对脸书泄露用户数据一事进行调查，他们向脸书公司要求提供和“剑桥分析”的通讯记录。
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