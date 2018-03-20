收藏个导弹玩玩？苏制防空导弹将在英国拍卖

英国《快报》网站3月18日发表题为《苏制杀伤性导弹将被出售，其时速高达每小时3000英里》的报道称，2K11“克鲁格”防空导弹长30英尺（1英尺约合0.3米），重达1吨。按照北约代号，该导弹被称为“小偷”SA-4地空导弹（又译“加涅夫”式导弹）。在1979年至1980年冷战期间，苏军曾在阿富汗使用过它。
这枚50年前制造的导弹将于下周在英国西萨塞克斯的萨默斯广场拍卖行进行拍卖，预估成交价约为2.5万英镑。
在该导弹被拍卖前，66岁的前俄罗斯间谍谢尔盖·斯克里帕尔及他33岁的女儿尤利娅遭毒杀，致使英国与俄罗斯的紧张关系持续数周时间。
据称，该导弹是一名苏联时代制造火箭的工程师的收藏品。这位无名工程师已去世，预计他收藏的这枚导弹将由私人收藏家或私人公司拍下。
2K11“克鲁格”防空导弹的速度可达每小时3069英里（1英里约合1.6公里）。该导弹的研发工作始于1958年，1965年5月苏军曾在莫斯科的阅兵式上展示了它的早期版本。
据信，这枚即将被出售的2K11“克鲁格”防空导弹是1968年生产的。
1993年至1996年，大约27套“克鲁格”防空导弹发射装置和249枚“克鲁格”导弹被出售给亚美尼亚。
萨默斯广场拍卖行主管鲁珀特·范德韦夫称，在斯克里帕尔遭毒杀后，这枚苏制导弹现在“非常热门”。他说：“它无疑是冷战的一个符号。”
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