马克龙莫迪国际太阳能联盟首次峰会上力促“太阳能革命”

德媒称，国际太阳能联盟首次峰会11日在新德里开幕，联合主办国法国和印度强调了在融资和技术方面采取具体行动的必要性。
据德新社新德里3月11日报道，印度总理纳伦德拉·莫迪在这个政府间组织的正式启动仪式上说：“我们希望开启一场太阳能革命。”该组织旨在帮助世界各地阳光充足的国家以可负担的成本利用太阳能。
据报道，国际太阳能联盟于2015年11月30日在巴黎气候变化会议间隙成立，该联盟设定了一个目标，即到2030年部署1万亿瓦太阳能发电容量。
法国总统埃马纽埃尔·马克龙在他的就职演讲中曾称，法国的国际开发机构承诺到2022年额外向太阳能领域投资7亿美元，使法国用于支持国际太阳能联盟成员国太阳能项目的投资总额达到10亿美元。但马克龙还说，各国政府的努力不足以实现2030年的目标，私营部门、国际机构和民间团体也必须加入。
据设在新德里的国际太阳能联盟秘书处介绍，迄今为止，已有61个国家签约加入该联盟，另有32个国家已经批准协议。澳大利亚、斯里兰卡等24个国家的首脑正在出席此次峰会。
报道称，马克龙还利用这个机会在不点名的情况下对美国总统唐纳德·特朗普提出了批评。马克龙说：“一些国家决定离开这个领域并背离《巴黎协定》。”马克龙说，其他一些人决定采取行动，例如“太阳能妈妈”，这些女性接受了相关培训，并成为太阳能技术人员，因为“她们认定这对她们、对她们的子孙都有好处”。
据报道，莫迪谈到了一些“行动要点”，包括需要投资于更好、更易获得的太阳能技术，为太阳能项目提供优惠融资，放松监管机制，以及说服发达国家提供咨询服务。
包括非洲国家领导人在内的几名发言者强调了一些需要努力的具体领域，包括储能技术和太阳能配送网络。
马克龙说，国际太阳能联盟的存在就是要“共同融资，分享知识，创新技术，以及实现最高层完全透明”。
马克龙说，该联盟正在建立一个项目数据库，到目前为止，已有32个国家确定了约100个项目，该组织将继续协助并监督这些项目。
报道称，此次峰会最后通过了一份名为《德里太阳能议程》的文件，这份文件的签署国同意履行一系列承诺，包括增加太阳能在其能源结构中的份额。
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