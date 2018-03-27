特朗普发推：与多国都在进行贸易谈判 结局将圆满

今早，美国总统唐纳德·特朗普在其社交媒体Twitter发布消息称，“美国与很多国家都在进行贸易谈判，这些国家多年来一直没有公平地对待美国。结局将是圆满的（In the end， all will be happy）。”
3月8日，特朗普签署对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的贸易备忘录。该措施并不针对单一国家，但特朗普此后不断通过给予“豁免国”地位的方式，换取其他国家在贸易谈判中主动让步。
最新的进展是韩国于北京时间3月26日同意进口更多美国车、削减自己的钢铁出口，从而获得了美国钢铝关税的豁免。
截至目前，欧盟、澳大利亚、阿根廷、巴西和韩国等经济体均已获得美国钢铝关税豁免。
最新消息显示，特朗普在北京时间3月23日签署的对华贸易备忘录或许也是迫使中国在贸易谈判中作出让步的手段之一。该措施声称要对从中国进口的600亿美元商品加征关税。
早在该备忘录签署现场，美国商务部长罗斯就表示，他认为该措施将会促成中美两国协商，而非贸易战。
美国财政部长努钦在3月26日表示，他“谨慎乐观”地认为，美国可与中国达成贸易协议，从而避免执行特朗普提出的对600亿美元中国进口商品征收关税的命令。
据美国媒体报道，中美两国目前正在举行磋商，旨在避免引发贸易战。谈判中，美方要求中方降低进口汽车关税，允许外资持有金融服务公司多数股权，并购买更多美国生产的半导体产品。
英国金融时报则报道称，中国可能将会同意把部分从韩国和中国台湾采购的半导体转而向美国购买，以减少中国对美国的贸易顺差。
日前，国务院总理李克强强调，打贸易战不会有赢家。不仅不利于双方，也不利于世界。
“出现了贸易摩擦，政府间应该保持理性，通过谈判方式和商业规则加以解决。我相信中美双方是有智慧解决这一问题的。”李克强说。
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