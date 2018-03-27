俄139名外交人员遭24国驱逐 成史上最大驱逐行动

英国早先时候宣布驱逐23名俄罗斯外交官。美欧各国周一（26日）协调一致，纷纷驱逐俄罗斯外交官。到目前为止，至少已经有24个欧美国家与英国保持一致，共驱逐139名俄罗斯外交和情报人员，成为历史上最大的一次驱逐行动。俄罗斯发誓要对这种“挑衅行为”进行报复。
英国广播公司3月26日报道称，美国总统特朗普周一（26日）下令驱逐60名俄罗斯外交官，其中仅在首都华盛顿就有48名俄罗斯外交官，其他人员则在纽约的联合国总部工作。美国国务院在一份声明中说：“3月4日，俄罗斯使用军用级别的神经毒气企图谋杀在索尔兹伯里（Salisbury）的一名英国公民和他女儿”。声明还表示，该袭击是“公然违反国际法和联合国化学武器公约”。
德国、法国、乌克兰、加拿大以及其他一些欧洲国家也采取类似行动。德国外交部证实，将驱逐4名俄罗斯外交官。乌克兰总统波罗申科表示，本着与英国、欧盟及跨大西洋盟友团结一致的原则，决定驱逐13名俄罗斯外交人员。
目前宣布驱逐的这些国家包括：
美国（60名）、加拿大（4名）、乌克兰（13名）、阿尔巴尼亚（2名）、挪威（1名）、马其顿（1名），及17个欧盟国家：英（23名）、德（4名）、法（4名）、意（2名）、西（2名）、荷（2名）、捷（3名）、波兰（4名）、丹麦（2名）、瑞典（1名）、芬兰（1名）、罗马尼亚（1名）、立陶宛（3名）、匈牙利（1名）、爱沙尼亚（1名）、克罗地亚（1名）、拉脱维亚（1名）。澳大利亚在今天（27日）宣布驱逐2名俄罗斯外交官。
俄罗斯：我们将会作出回应！
俄罗斯否认任何与谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅有关的袭击活动。俄外交部说，西方此举证明他们继续走“对抗之路”。
声明说，“毫无疑问，俄罗斯不会对这些国家不友好的行为置之不理。我们将会作出回应。”俄罗斯大使馆已经让俄罗斯网民投票，建议希望关闭美国的哪一个领事馆。
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