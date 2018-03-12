日批准向泰国出口防空雷达 兼具防空反导功能

《日本经济新闻》3月11日发表了题为《日政府批准三菱电机参与泰国防空雷达招标》的报道。
日本政府已着手办理航空自卫队防空雷达的出口手续。国家安全保障会议（NSC）阁僚会议同意雷达制造商三菱电机参加泰国空军本月内实施的招标活动。参加招标的还有美国、欧洲等多国企业。结果预计今年春天揭晓。如果中标，那将成为国产防卫装备成品的首次出口。
招标对象是部署在泰国北部的雷达。三菱电机将以航空自卫队部署的FPS-3警戒雷达为基础，按照泰国要求的规格提交方案。标的价格预计为10亿至20亿日元（1日元约合0.05927元人民币）。
泰国空军计划今后陆续更换老化的雷达。还有10部雷达有更新需求。防卫省官员称，“如果这次中标，也有利于今后获得订单”。
日本从1991年开始运行FPS-3相控阵雷达。它有可以探测战斗机和弹道导弹的两个雷达天线，跟踪战斗机的能力很强。
日本政府2014年在内阁会议上通过了“防卫装备转移三原则”决议。以前的“武器出口三原则”原则上禁止武器和相关技术的出口，但新三原则规定，如果符合“有助于日本安全保障”等条件，就允许出口和共同开发。这次的雷达考虑到是防御性装备，所以同意三菱电机参加海外招标会。
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