美朝峰会对中国意味着什么？

3月8日突然传来消息，美国总统特朗普接受邀请，要与朝鲜领导人金正恩会面。这个消息如此突然，就连美国国务卿蒂勒森似乎也有些猝不及防。然而，这个消息肯定让中国更吃惊。
在3月9日外交部的例行记者会上，发言人耿爽对特朗普与金正恩两人可能会面的消息表示欢迎。耿爽说：“我们对美朝双方就直接对话释放的积极信息表示欢迎。朝鲜半岛核问题的解决正继续朝着正确方向迈出步伐。我们对有关各方致力于通过对话协商解决问题予以充分肯定和支持。
耿爽说：“中方多次强调，半岛问题的核心是朝美矛盾。作为直接当事方，朝美应尽早开展对话。”
虽然如此，中国有理由对当前外交斡旋的方式感到不安。朝鲜核问题引发战争的可能性显著降低，这无疑让中国松了一口气。但是，令紧张局势缓和的会面磋商显然没有把北京包含进去。
相反，起主导作用的是南北对话，韩国与美国通信息，非常密切。然而，几乎没有迹像表明，朝鲜作为中国的盟友也向北京进行了类似汇报。
韩国国家安保室长郑义溶离开华盛顿后，近期将访问中国以及俄罗斯，向两国政府介绍他前不久访问朝鲜的情况(代表团中另一名成员将前往日本说明情况)。
华盛顿战略与国际问题研究中心亚洲问题高级顾问葛来仪在电子邮件中对记者说：“现在中国人实际上完全没有掌控权，他们甚至连影响力都非常小。如果朝鲜问题出现了尼克松对中国敞开怀抱的那种突破——这种概率极低——北京肯定感到不安。虽然中国人也希望紧张局势缓和，但美国如果和朝鲜直接达成交易，会给中国的利益带来负面影响。”
虽然中国经常抱怨朝鲜的所作所为不是它的责任，但被视为朝鲜问题的关键一方肯定是有好处的。以前，中国在朝鲜与其他各方之间扮演调解人角色，2003年启动的六方会谈就是这种角色的顶峰，由中国牵头，日本、朝鲜、韩囯、俄罗斯与美国共聚北京展开会谈。2009年，会谈破裂，虽然如此，中国一直敦促重启六方会谈。
然而，当前的外交斡旋却把谈判范围缩小到三个主要力量：朝鲜、韩国与美国。这让中国成了局外人，虽然(如果磋商带来实质性进展，当然这一点远远不能肯定)攸关中国的安全利益。因此，北京现在只好想办法挤入朝鲜半岛问题对话。
在北京看来，当前促谈工作的主要问题在于谈判桌上没有中国的位子。迄今为止，所有对话都在南北内部举行，现在又出现了美朝直接对话的希望。而从朝鲜来看，只与美国对话恐怕就完全足够了。
对北京来说，在中国没有参与的情况下美朝磋商达成协议是非常可怕的。
葛来仪说：“美国若与朝鲜达成双边协议，中国的利益有可能得到保护，但不是百分之百的事情，这会成为中国的一大心病。例如，假如要磋商和平条约，北京肯定想成为谈判的一方，参与磋商，并且成为条约中的一方。”
在记者会上，耿爽表示，中国将继续发挥积极作用。相比之下，中国媒体对这个问题的讨论更直接，不过对形势发展的看法总体乐观。
复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永在接受中国媒体采访时说，不必担心中国被甩开，中国作为“担保人”的作用是其他国家替代不了的。
郑继永说，如果中方没有介入，各方只能停留在嘴上缓和的局面。即便中国不积极参与外交斡旋，中国在该地区的“不战、不乱、无核”的“三不”政策，对半岛局势有“巨大的震慑和稳定作用”。
郑继永总结说：“中国这么大的经济、政治、军事体量……都是绕不开的。”
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