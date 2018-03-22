印度女学生怒了:说我们胸部像西瓜那就送你大西瓜

近日，正值印度传统新年洒红节的庆祝时间。各地人们在街头纵情欢笑、泼洒颜料，一时间热闹非凡。
然而位于喀拉拉邦的一所高校，却把洒红节过成了“西瓜节”。大批女学生和民众聚集在校门口，人手一片西瓜，声讨一个名叫朱哈·穆纳瓦夫的教授。
究竟发生了什么呢？
事情要回到上周说起。据印度时报3月20日报道，当地时17日，一段3分钟的视频，在Dool News网站上的音频引起了不少印度网民的注意。音频中，一个男人在斥责他的女学生穿着“不穆斯林”。
“学校里80%都是女生，而且绝大部分学生都是穆斯林……她们希贾布头巾也不戴了，就拿围巾或者披肩把头那么一裹。”
“她们自然也没有遮住胸部。露出来的部分，看上去就像一片红西瓜一样。”
据First post网站消息，声音的主人，属于印度法鲁克职业学院的助理教授朱哈·穆纳瓦夫（Jouhar Munavvir）。这段话是三个月前，穆纳瓦夫在学校的一场会议上公开所说。
这段录音随即传遍了印度，女生们再也过不了一个安稳年了。几天后，她们的怒火终于迎来了爆发。
报道称，20日上午，数十名该校的女生率先聚集在学校门口抗议，除了抗议必备的旗帜标语外，手上还各自拿着一片西瓜。随后，四面八方的学生组织也纷纷赶来协助。
印度学生联盟（SFI）制作了一个横幅，上面赫然画着几片西瓜。
喀拉拉邦学生联盟（KSU）的代表，一面帮忙号召更多的人加入队伍，一面给他们分派西瓜片。
全印度学生协会（ABVP）的成员，干脆往校门口丢了一整只西瓜。
“老师应该看着我们的脸上课，而不是看着我们的身体！”卡利卡特大学的学生会主席苏娅（Suja P）在抗议现场叫道。
“他是在针对所有印度女性。在喀拉拉这样的地方，这种言论决不能姑息。”印度民主青年联合会（DYFI）的联秘尼基（Nikhil P）也斥责。
据了解，尼基之所以这么说，是因为喀拉拉是印度唯一一个女性比男性多的邦。
活动结束后，不少人还在社交媒体上继续声讨穆纳瓦夫。
据BBC报道，一位叫阿拉蒂（Aarathi S.A。）的女子首先在脸书上发了一张半裸的照片。“人体超性感的”，她说，“如果你穿着沙丽，你就会很紧张，因为要小心身体任何部位都不能暴露一旦不小心露出了一点，就会遭到别人的侮辱。”
一位女性在网上发了自己手捧西瓜的照片一位女性在网上发了自己手捧西瓜的照片
随后，雷哈娜·法蒂玛也上传了一张赤裸上身，手捧两整只西瓜的照片，并配文道“我的身体，我的权利，教授把女人当作物品看待”。
不过，由于这些照片过于暴露，脸书很快就将它们删除了。
BBC称，大部分当地民众都对“西瓜抗议”活动表示支持。一位女子认为，教授不应该把重点放在胸部和“紧身裤”上。“能不能多关心学生的学习，或者他们唱歌、写诗、跳舞、运动的能力？”
然而，一位与印度穆斯林联（IUML）有关的人士却站在了教授那边，声称他的言论被“断章取义”了。
网上也有一些声音，质疑这些学生组织闲得没事干。“他们是不是实在找不到事情关注了？”
而这个活动，或许道出了许多年轻女性的心声。
据了解，越来越多伊斯兰国家的年轻女性，都不愿在日常生活中穿得很“穆斯林”了。作为世界上穆斯林人口最多的国家，印尼竟也在近日，率先打破了教条。
印度先驱报报道称，3月7日，印尼的一所伊斯兰大学新增了一条规定，禁止所有女生在校园内穿波卡罩袍。“我们要大力推动温和主义，学生可以自由选择是否要用面纱遮住自己的脸”，校方说。
当然，这一举动也遭到了反对派的抨击。部分人指责校方“莫名其妙”、“试图分裂国家”。
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