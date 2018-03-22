研究称玛雅人2500年前已开始饲养动物：养狗用于庆典

西媒称，美国《国家科学院学报》月刊19日发表的一份研究指出，玛雅人在大约2500年前就已经开始饲养和买卖狗，这些狗或许是在仪式庆典上使用的。
据埃菲社3月19日报道，史密森学会的考古学家对危地马拉塞瓦尔玛雅遗址里狗和其他动物遗骸的碳、氮、氧和锶同位素进行分析，找到了玛雅人在大约2500年前已经开始养狗的证据。
史密森学会设在巴拿马的热带研究中心的主要研究员阿什莉·夏普在报告中指出：“此类研究证明，动物在仪式和权力彰显活动中扮演重要角色，或许因此推动了动物的饲养和交易。”
报告结论说，在亚洲、非洲和欧洲，动物饲养是随着城市发展而出现的，但是在美洲，人类饲养动物或许是为了在礼仪上使用。
夏普和她的同事发现，动物买卖和处理从大约2500年前就开始了，包括牲口祭祀在内的礼仪活动以及作为食物来源的动物饲养在玛雅文明的发展过程中扮演了重要角色。
报道称，为了寻找答案，研究人员分析动物遗骸的同位素。动物遗骸中的碳来自它们直接或间接消耗的植物组织，而大多数植物利用常见的光合作用方式将二氧化碳转化为碳水化合物，这个过程留下的碳同位素较低，而玉米、甘蔗进行另一种光合作用，留下的碳同位素较高。
“动物遗骸被分成两类，那些碳同位素较低的说明它们主要吃野菜，碳同位素较高的，它们很可能吃的是玉米”，夏普指出，被研究的所有狗、两只家养鸡和一种大型猫科动物有可能吃的是玉米或者其他以玉米为食的动物。
报道称，事实上，46只动物中有44只动物遗骸的锶同位素的比例与塞瓦尔和周围平原地区锶同位素的比例相同，因此可以说明它们是在那里饲养的。但是让夏普意外的是，在玛雅人祭祀场所中心的深井处发现的两只狗的颌骨的锶同位素比例，与现在危地马拉市附近干旱山区的锶同位素比例相似。夏普表示，“这是证明狗在那个时期已在美洲迁移的首个证据”。
夏普认为，或许在古代中美洲，人类对动物饲养和训练的影响比想象的更大，她打算继续研究这个课题，以便更深入地了解玛雅文明。
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