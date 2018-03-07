文在寅“接班人”因强奸指控辞职

韩国执政党冉冉上升的明星安熙正周二宣布辞职。此前一位女下属指控称，她在过去一年中四次遭到安熙正强奸。安熙正是忠清南道知事，被普遍视为韩国下届总统大选的主要候选人。
安熙正受到的上述指控震惊了韩国政界。安熙正在去年韩国大选的党内初选中不敌文在寅。
安熙正办公室最初似乎试图辩解，称虽然安熙正与金姓女下属发生了性关系，但为双方的自愿行为。
不过安熙正的脸书账号在刚过午夜时发表的声明收回了之前的说法，称全都是自己的错，并将辞去忠清南道知事一职。
预计上述指控将损害文在寅所在执政党共同民主党的公众支持度。几周后备受关注的6月地方选举的竞选季将开启，这次选举备受关注，将成为对文在寅政策事实上的全民表决。
【韩联社首尔3月6日电】韩国忠清南道知事、下届大选有力候选人安熙正周一被曝性侵其随行秘书，令韩国各界震惊不已。
执政党共同民主党立即对其开启开除党籍程序，在野党方面则对安熙正和共同民主党大加指责。若事态呈现长期化，政局将难免陷入混乱，甚至给6月的地方选举造成重大影响。共同民主党周一晚紧急召开最高委员会议，决定开除安熙正的党籍。
安熙正是前总统卢武铉的亲信之一，在共同民主党第19届总统候选人党内竞选中不敌文在寅位居第二，被认为是有力的下届大选候选人。他因卷入性侵面临处罚，令共同民主党人士震惊。
共同民主党部分人士担心，因安熙正风波，全体进步阵营人士的道德素质可能将遭到质疑。一名议员表示，执政党的道德品质受到致命打击，一直以道德品质良好自居的进步阵营遭受重创。在野党可能趁机试图扭转地方选举形势。
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