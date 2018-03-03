澳对中强硬致双边关系“深冻”

中国将澳大利亚置于外交深冻状态，拖延部长级访问、推迟澳大利亚高级外交官的访华之旅，并将各种较低级别交流活动延期，就澳大利亚新推出反外国干涉法和在海上挑战中国的南海领土主张不断加大，向马尔科姆•特恩布尔总理施压。
上周特恩布尔访问华盛顿之后，国境内关于澳大利亚和总理的批评性报道骤增。访美期间，特恩布尔同意协助执行对朝严厉制裁，并讨论了南海“航行自由”行动事宜。
政府消息人士透露，最近几周，中国阻挠较低级别的交流活动和教育访问，并推迟了澳大利亚外交贸易部秘书长、前驻北京大使孙芳安(弗朗西丝•亚当森)访华。
早些时候考虑过的特恩布尔3月份前往北京——他今年已经去过东京和华盛顿——一事没有了下文，原定的外长朱莉•毕晓普访华则要等到本月中国的全国人大会议结束之后再决定。
按照中澳两国领导人和外长每年举行会谈的正式协议，澳大利亚总理和外长今年都将前往中国。政府高级消息人士否认部长级行程受到影响，特恩布尔计划在今年晚些时候前往北京，毕晓普则在等候全国人大会议结束再规划行程。
但政府消息人士承认外交部门和政府官员的一系列访问延迟，因为北京方面对澳大利亚的反对外国干涉法表示不满，认为该法律针对中国。
本报上周曾报道，高校承受的压力不断加大，学校访问取消，在北京举行的高层教育会议“推迟”，中国驻堪培拉大使馆网站发布通告提醒防范在澳留学的种种危险。
尽管特恩布尔不像美国那样称中国为“威胁”，但他在南海问题上的立场和针对朝鲜的行动与美国立场是一致的。在特朗普表示希望澳大利亚和美国一起派军队穿过中国有争议的领海之后，特恩布尔拒绝预先确定何时采取这一行动。
在澳大利亚，毕晓普说：“我们多年来一直在按照国际法穿越南海，我们会继续这样做。澳大利亚维护和捍卫基于国际规则的秩序。我们坚决信奉航行自由和飞越自由原则，我们将继续像过去一样穿越南海。”
去年年底，因澳大利亚发布外交政策白皮书、中澳引渡条约破裂和萨姆•达斯蒂亚里丑闻引发了对中国在澳影响力的报道。
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