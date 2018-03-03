为何各国没有统一插座？西媒：它诞生于尚未全球化的世界

西媒称，经常出国旅行的人都知道，行李里除了要带上护照和信用卡之外，还有一件东西是必备的，那就是适合目的地国家使用的电源插座适配器。为什么世界各国没有统一的插头插座呢？
据西班牙《国家报》网站2月26日报道，国际电工委员会指出，全世界共有15种各式各样的插头，各国的电压也不相同。出门在国外要想使用电子设备，经常会遇到插头插座不适配的问题。
很多人都认为这是一个大麻烦。西班牙的插头是C型和F型，到了巴西就换成N型，而墨西哥用的又是A型和B型。
报道称，插座诞生于一个尚未全球化的世界，这是世界各地插头型号不统一的主要原因。西班牙标准化协会的发言人巴勃罗·马约尔·德贝尔希亚指出，插头的最初概念是美国发明家哈维·哈贝尔提出的。他发明了可拆连接插头，并于1904年申请了专利。
国际电工委员会成立于1906年，是世界上成立最早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。该机构早期将精力主要放在电气设备的标准化之上，而不是插头插座的标准化。
报道称，工程师们将注意力放在插头插座的标准化之上已经是二战之后的事了。二战前，各个工业强国的基础设施基本已经完备。从20世纪初期到1947年这40多年来，插头插座的发展一直没有受到任何标准化控制。出于商业利益，大多数企业专注于国内市场，这就导致全世界出现了这么多种型号的插头。
人们普遍认为三头插头比两头插头安全。但马约尔·德贝尔希亚否定了这一观点。他说：“对插头插座而言，安全是首要的。无论何种型号，所有插头插座都必须经过无数次试验，以达到安全标准。”
马约尔·德贝尔希亚表示，虽然人们尝试推出统一的插头，但是这一愿望不可能很快实现。因为世界上已经有无数个插头插座。他反问道：“谁能说服一个国家改变全国的基础设施？”
现在在亿贝等电子商城可以买到带有USB接口的插头。那么这是否是一个解决方法？马约尔·德贝尔希亚表示，这是可行的解决方法之一，对于消费者而言也是一个好选择，因为大多数电子设备都可以利用USB接口工作。但目前这只是一种可能。还必须解决很多技术难题，例如统一USB接口的输出功率等。
当然，要想解决这个大麻烦，还存在其他方法，例如无线充电系统等。但马约尔·德贝尔希亚指出，所有解决方法都必须是一个规范的发展过程，这样才能保障终端用户的使用安全。
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