外媒关注汤加国王访华：中国扩大在南太平洋影响力

外媒称，中国国家主席习近平3月1日在北京人民大会堂与南太平洋岛国汤加国王图普六世举行了会谈。中方试图通过高层会谈来展示友好关系。
据日本《读卖新闻》3月2日报道，中国外交部称，图普六世国王与习近平主席和李克强总理都举行了会谈，就经济贸易领域合作进行了磋商。习近平在会谈中表示“中国的援助不是单方面给予和简单的输血式援助，而是‘授人以渔’”，强调重视援助的质量。图普六世国王对中国一直以来的经济援助表示感谢。
据澳大利亚洛伊国际政策研究所称，中国2006年至2016年共计向汤加提供了1.72亿美元援助，推进了道路、学校等项目建设。中国对整个南太平洋岛国援助达到17.8亿美元，成为仅次于澳大利亚和美国的主要援助国家。
另据路透社3月2日报道，面对担心北京逐渐扩大的影响力，澳大利亚总理特恩布尔当天说，他支持中国对贫穷的太平洋岛国进行外国投资，只要投资能创造经济价值。
报道称，澳大利亚是太平洋地区最大的外国援助来源国。但是，分析家认为，由于经济增长放缓，预算赤字庞大，澳大利亚的经济援助预算将降至最低水平，因此为中国打开了援助的大门。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost