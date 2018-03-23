美智库称俄军部署适合“混合战” 北约准备不足

英国《简氏防务周刊》网站3月20日发表题为《智库警告，北约未做好与俄罗斯作战的准备》的报道称，美国战争研究所3月初发表的一篇文章敦促北约领导人更加关注俄罗斯军队目前的部署。尽管文章表明，针对波罗的海地区的常规机械化行动是不可能的，但报告指出，俄罗斯军队完全有能力对乌克兰发动快速打击。
报告分析了俄罗斯地面部队目前的部署情况，这些部队主要集中在西部军区和南部军区。在西部军区面对北约的同时，第20联合集团军与6个作战团部署在离打击基辅很近的地方。
据报道，第20联合集团军由驻扎在罗斯托夫的第8联合集团军提供支持。第8联合集团军的总部距离乌克兰边境不到110公里，该集团军于2017年组建，从事常规战争。报告说，俄罗斯在乌克兰周围的兵力部署表明，在当前情况下短时间内入侵乌克兰是什么情况，即通过“多个在不同总部下驻守在同一地点、后方稳定的军团沿各自但趋同的线路推进，它们全部位于边界50英里（约合80公里）以内”。
然而，报告解释说，只有第76空降师和第6联合集团军面对波罗的海地区。第76空降师距离爱沙尼亚边境仅32公里，拥有数量有限的装甲战车，这不会对北约军队构成严重威胁。但是，报告声称：“（俄罗斯）在波罗的海附近部署的大量特种部队提供了一个更适合进行混合战的平台。”
俄罗斯2014年在乌克兰的行动表明一场混合战争或新一代战争将如何展开。在波罗的海附近部署的北约部队似乎更强调使用装甲车的战术。但目前还不清楚，北约是否准备好应对一场俄罗斯指挥下的、大规模使用特种兵和代理部队的混合战。然而，报告指出，如果要对俄罗斯当前的战术原则作出适当反应，那么北约需要更灵活的军事和政治姿态。
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