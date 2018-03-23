老师带枪上课？英媒：美司法部每年拨款5000万美元支持

英国《金融时报》网站3月12日发表了题为《美国司法部支持为“合格”的学校员工提供枪支培训》的报道。
白宫说，美国司法部将为“合格”的学校员工提供“严格的枪支培训”。这是特朗普总统为解决校园枪支暴力问题而提议的几项措施之一。
11日，白宫宣布成立一个由教育部长贝齐·德沃斯领导的校园安全联邦委员会，并宣布正式支持其他应对校园枪击事件的措施，其中大部分措施必须得到国会或州议会的通过。
德沃斯11日说：“已经有过很多讨论，但还没有很多行动。”她说：“今天我们将宣布意义重大的行动——可以立即采取以保护学生的措施……任何学生、任何家庭、任何老师、任何学校都不应该再次生活在帕克兰学院、桑迪胡克或哥伦拜恩中学等事件的恐怖之中。”
白宫说它将支持参议院民主党议员克里斯·墨菲和共和党议员约翰·科宁起草的一项法案，该法案将加强联邦调查局（FBI）对枪支购买者的背景调查。它还支持另一项名为“制止校园暴力法”（STOP School Active Act）的法案，该法案每年将拨款5000万美元用于学校安全项目，包括预防性培训。
一名政府官员解释说：“总统希望改进我们的背景调查系统。”他说：“我们认为这项立法很重要……几乎可以立即获得通过。”
此外，特朗普还敦促各州通过“风险保护令”，允许执法部门暂时没收被认为危险的个人手中的枪支或是暂时禁止他们购买枪支。
白宫还呼吁对联邦调查局的举报电话进行全面审计和核查，并改进为高危人群提供的心理健康服务。
另外，政府还将采取措施，取缔能够提升半自动步枪射击速度的所谓“撞火枪托”。这一措施是在2017年拉斯维加斯音乐节枪击事件后提出的。在那起事件中，一名使用“撞火枪托”装置的枪手打死了58人。
虽然特朗普曾多次表态反对让学校成为“无枪区”，声称只有防御性武器才能限制美国大规模枪击事件中的伤亡数量，但白宫却很可能因为向教师及其他学校员工提供枪支培训的提议而遭到批评——许多教育工作者和控枪派人士已经对此表示反对。
一名政府官员11日说，为“适当的学校人员”提供枪支培训的计划将利用司法部现有的资源来实施，而这些资源将分配给美国的各个州。这名官员拒绝透露司法部准备在这项计划上投入多少资金以及这些资金将如何进行分配。
许多人曾预计白宫的提议中会包括将购买某些武器的年龄限制从18岁提高到21岁的计划——特朗普过去曾表示对此予以有保留的支持。
然而，这一措施并未被纳入11日公布的提议中，这表明白宫认为它不会在国会获得两党的共同支持从而迅速通过。一名政府官员说，德沃斯领导的委员会将负责审议提高这一年龄限制的问题。
但这可能会令人们对于该委员会的效率问题产生更多疑问，因为它不会为所提议的改革设置最后期限，也没有落实改革的指导原则。
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