G20建议加强监管加密货币 忧其未来影响金融稳定

俄媒称，二十国集团（G20）财长和央行行长会议19日至20日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行，会议结束时发表的联合公报并未提到打击贸易保护主义，而是明确阐述了对加密货币的立场。
据俄新社布宜诺斯艾利斯3月21日报道，G20财长和央行行长将大部分注意力放在与加密货币有关的问题上。俄副财长斯托尔恰克表示，加密货币的议题“贯穿”了整个会议日程。
会议联合公报中指出，加密货币并不具备货币的基本功能，虽然它们目前暂时无碍全球金融稳定，但是有造成威胁的潜在风险。而且，加密货币如今已带来其他方面的风险，例如协助消费者和投资者逃税、洗钱。
鉴于此，联合公报称，必须依照反洗钱金融行动工作组（FATF）的标准对待加密货币，“期待相关标准能得到修订，呼吁FATF能向全球推广这些标准”。
俄央行第一副行长克谢尼娅·尤达耶娃表示，包括俄罗斯在内的很多G20成员赞成必须制定监管加密货币的统一国际规则。
阿根廷财长尼古拉斯·杜霍夫内在会议结束时举行的记者会上说，G20财长和央行行长计划在今年7月提出第一批对加密货币进行国际监管的建议。
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