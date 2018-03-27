美拉欧盟组“贸易联军”对抗中国

德国《星期日世界报》3月25日刊发文章称，有证据表明，欧洲人已经答应美国人联合反对中国及其贸易保护主义做法。
文章称，特朗普向世界其他地区发出征收钢铁关税的威胁，由此引发中等规模的全球性“地震”，这方面根本没有明显的原因。然后美国再给那些向美国派出代表团的国家予以豁免的好处。但是豁免是有条件的，欧洲人必须跟特朗普政府做成一笔交易。
文章称，事实上，有证据表明，欧洲人已经答应美国人联合反对中国及其贸易保护主义做法。在结束华盛顿之行后，欧洲代表团成员近日突出强调“美国和欧洲之间的天然友谊”和“共同利益”。
也就是说，再一次集中火力对付中国。
“对特朗普来说，中国是敌人。关税威胁从一开始就是专门针对中国的。其他国家只是伴奏，”亚太经济管理咨询公司负责人林光华说。
文章称，毫无疑问，中国人在国外尽最大的努力进行自由贸易。相比之下，特朗普几个月来一直通过推特指出世界贸易“不公平”，欧洲人、墨西哥人和中国人都不公平。在经济专家看来，特朗普对欧盟相对温和。
文章称，尽管如此，专家们也警告，在这种形势下不要盲从特朗普，并成为其对华经济政策的工具。“现在屈从美国的压力将是一个错误，”德国工商会对外经济业务部主任福尔克尔·特赖尔认为。
文章称，经济专家们特别关注美国和欧盟单方面行动的后果，因为这当然会招致北京的愤怒。“中国拥有如此重要的全球市场地位，以至于中国可以采取反制措施大规模打击欧洲和美国人，”德国经济研究所所长马塞尔·弗拉切尔说，“一旦因为贸易冲突而建起关税壁垒，世界贸易也会受到殃及，那么像德国这样的出口国尤其会受到重创。”
文章认为，也许美欧联盟根本不会形成。林光华说：“迄今为止，中国宣布的反制措施都非常温和。”北京希望避免贸易战，并且尽一切可能把欧洲人拉到自己一边。
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