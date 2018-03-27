新加坡金管局料在4月收紧货币政策

一项路透调查显示，由于经济增长稳健且劳动力市场显露改善迹象，新加坡金融管理局料将在4月会议上六年来首次收紧货币政策。
15名分析师中有九名称，其基本预期是金管局将在半年度的决策会议上收紧政策，料将在4月中旬宣布。
该项调查在3月21-27日期间进行，结果基于路透问卷以及部分调研报告。
九位分析师预期，金管局将藉由小幅提高坡元名义有效汇率区间的斜率来收紧政策，目前斜率为零。
“我们预测，经济增长将继续扩大，劳动力市场的闲置情形将逐渐减少，从而支持核心物价温和上涨。这样的动向应会引导金管局下月走向温和收缩政策的立场，”摩根大通分析师Benjamin Shatil在一份研究报告中表示。
其余六位分析师预期金管局4月将维持政策不变。
新加坡金管局自2016年4月以来就将新加坡元名义有效汇率区间的斜率维持在零，央行称此为”中性”政策立场。
如果金管局下个月收紧政策，将是其2012年4月来首次收紧政策。
新加坡金管局通过调整汇率而非利率来管理货币政策，让坡元兑主要贸易伙伴国的货币升值或贬值。
其可以通过改变坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率、政策区间的宽度与中点来调整政策。（路透社）
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