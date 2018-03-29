担忧应对俄军火力不足？美陆军大力提升远程精确火力

据美国军事网站3月26日报道称，美国陆军高级军官周一提出一个大幅提升陆军火炮和导弹系统射程的计划，以应对俄罗斯的威胁，因为一旦欧洲爆发战事，地面部队在“最初几周”将在没有空中支援的情况下作战。
陆军正致力于更新军队的主要武器平台，把远程精确火力现代化列为当务之急。美国陆军太平洋司令部司令罗伯特·布朗在美国陆军协会的一个研讨会上说：“我们必须推动所有研发中的武器系统增加最大射程，在火力方面超过敌人。”
兰德公司高级政策研究员约翰·戈登说，俄罗斯目前的防空系统足以阻止固定翼飞机开展近空支持、情报侦察以及其他对地面作战部队十分重要的支援任务。
兰德公司的一项研究显示，在与俄罗斯发生冲突的最初7至10天里，“俄罗斯人在地面作战人员数量等各方面都会有巨大优势”。
戈登说：“由于俄罗斯防空系统性能强大、覆盖范围广以及命中率高，所有形式的空中支持都将很难实施，而地面部队将感受到巨大压力。由于俄罗斯强大的防空系统，美国陆军应该重视野战火炮，重视远程火力，以弥补至少在战争初期因空中支援能力大幅减弱的后果。”
戈登说，俄罗斯的高级火炮系统数量也比美国多。他说：“他们在许多不同领域，尤其是加农炮，对我们有射程优势。一般来说，俄罗斯现代加农炮的射程比美国当前的射程远50%至100%。”
美国陆军野战炮兵学院负责人斯蒂芬·马拉尼安目前领导新组建的负责远程精确火力现代化项目的跨职能团队。他说，陆军的远期目标是发展超高速、大口径的电磁炮，增强远程火力。
马拉尼安说，短期内陆军计划用精确打击导弹替换目前的战术导弹系统。战术导弹系统的射程为160公里，本应在2007年退役，但陆军延长了该系统的服役期限。
马拉尼安说：“我们预计将在2019财年看到（精确打击导弹）样机试验，并有望在2023年初交付一批基本型导弹。”他说，这种导弹“相比战术导弹系统是个重大升级”，射程增大到499公里。他还表示，精确打击导弹的飞行速度是战术导弹系统的1.5倍，杀伤力也更大。马拉尼安说，这款导弹将能跟踪“多重目标，有能力打击水面舰船，打击陆地的移动目标，可携带子母弹打击重装甲目标”。
在增强火力方面，陆军还在升级“帕拉丁”自行榴弹炮系统。M109A6“帕拉丁”综合管理系统已于上周完成了初始测试和评估。
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