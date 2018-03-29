应对“通俄门”调查 特朗普遭遇“律师荒”

英媒称，随着特别检察官米勒的调查进入关键阶段，美国总统特朗普明显在寻找代理律师一事上碰到了麻烦。
据英国《独立报》网站3月26日报道，这位总统的法律小组处于一片混乱之中，过去一周出现了一系列变动，同时政府内部也出现了大量人员调整。一位关键律师辞职，其他人突然也改变了签约计划。
报道称，在这一片乱局中，米勒对俄罗斯政府和特朗普竞选团队之间可能存在的联系一事展开的调查正逐步接近特朗普本人。调查可能很快会出现一个特朗普接受米勒的调查小组询问的高潮场面。
上周，律师约翰·多德宣布辞去总统首席律师的职务。他的离职反映了在如何处理米勒调查的策略上存在的分歧。
报道称，尽管特朗普公开表示支持与特别检察官对话的可能性，但据说这个主张遭到了顾问们的反对。他们担心这位总统口无遮拦的习惯以及他可能做出与之前的立场相矛盾的表态。特朗普拒绝接受询问可能形成一种法律上的摊牌局面，尤其是如果米勒传唤这位总统出庭的话。
报道称，随后，有消息称律师约瑟夫·迪吉诺瓦和维多利亚·滕辛因为利益冲突也不会像之前宣布的那样出面代表特朗普。这种反转让特朗普的队伍减员，而且有迹象表明这位总统一直在费劲地填补这种短缺。据报道，几位可能的律师已经拒绝接手特朗普的案子，而一位在接手高规格政治案件上经验丰富的知名律师公开表明他对此不感兴趣。
报道称，从一开始，特朗普就指责米勒的调查是一种具有政治色彩的非法调查，否认有过任何串通行为。米勒已经起诉特朗普的多位前助手，而且其中两人已经认罪。
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