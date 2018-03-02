特朗普敲定竞选经理冲击连任 俄专家：或能顺利进入第二任期

媒称，在入主白宫后，特朗普总统从未停止过竞选，现在他正采取新的措施来促进自己的连任努力。
据美联社2月27日报道，这位总统27日任命了布拉德·帕斯凯尔作为他2020年连任竞选团队的经理，这表明他在努力确保在2018年中期选举之际将忠诚放在首位。直到两年前，帕斯凯尔在政界都还一直默默无闻，他的崛起与特朗普的政治成功密不可分。
特朗普竞选团队在一份声明中说，帕斯凯尔将领导2020年大选的“前期策划”，而且这个团队还将参与中期选举。
报道称，这一声明在国会引起了争议。几个月来共和党一直在游说总统专注于2018年11月的中期选举：党内领导人和政治助手都警告特朗普，如果共和党失去众议院或参议院的多数地位，民主党就可能获得对他的政府的控制权。
竞选团队还宣布，前竞选团队副经理迈克尔·格拉斯纳将担任首席运营官，而总统的儿媳拉拉·特朗普则将担任高级顾问。
报道称，民调支持率落后于前任的特朗普对他谋求连任的意图几乎没有留下任何疑问。就职典礼的当天他就提交了纸质文件组织他的连任委员会，并于2017年2月18日举行了他的首次连任竞选集会，现在已经在公开谈论可能的民主党挑战者。
据一位了解竞选计划的人士称，帕斯凯尔与特朗普家族的关系一直很亲密，而这一点是总统在开始策划其连任战略时优先考虑的问题。
报道称，这位数字顾问是特朗普的女婿和高级顾问贾里德·库什纳的盟友，2016年他负责特朗普竞选团队的数字化运作，其中包括复杂的社交媒体宣传。
报道称，帕斯凯尔于2011年进入特朗普的圈子，为特朗普家族做网页设计工作，后来库什纳聘请他参加竞选活动。
报道称，帕斯凯尔和库什纳帮助起草了2016年特朗普竞选团队的数字战略，该战略被广泛赞誉为帮助特朗普成功获胜。帕斯凯尔还与特朗普之子埃里克·特朗普及其妻子拉拉建立了密切的关系，而拉拉接下来又被帕斯凯尔的数字公司聘任。
在2016年大选中，帕斯凯尔和时任共和党全国委员会幕僚长的凯蒂·沃尔什是事实上的特朗普竞选团队经理，监督了竞选的几乎所有方面。
在2017年接受美国哥伦比亚广播公司采访时，帕斯凯尔描述了一个多达100人的团队是如何做到每天在脸书网站上创建5万至6万条广告，抵达不同的特朗普支持者，以获得最大限度的支持和在线捐款的。
据熟悉特朗普想法的人士透露，在先前的一些竞选助手让他感到恼火之后，在考虑连任竞选团队人选时，特朗普把忠诚度放在极高的位置。特朗普公开指责他的前竞选团队主席保罗·马纳福特，指责他因为与俄罗斯的牵连而抹黑了总统的名声。
报道称，在充满内讧的政治圈中，帕斯凯尔也有批评者。直到2016年大选前，自学成才的程序员帕斯凯尔从未涉足过政治，特朗普的一些盟友担心他只是昙花一现，难以胜任连任竞选工作。
另据《全球政治中的俄罗斯》双月刊网站2月27日报道，美国总统特朗普完全有可能不仅顺利做满第一任期，而且实现连任，俄外交和国防政策委员会荣誉主席、高等经济学院世界经济与政治系主任谢尔盖·卡拉加诺夫说。
报道称，特朗普未能履行竞选承诺，也没做到与俄罗斯交好，反而在国会和精英的压力之下不得不加强对俄制裁。有观点认为，特朗普与美国精英的斗争不会达成妥协，要么前者打垮后者，要么后者迫使前者下台。对此，卡拉加诺夫指出，特朗普日渐在这场斗争里占上风，其地位愈发稳固，开始推行自己的内政外交政策。该政策得到相当一部分美国人的认同。尽管一些美国媒体还在歇斯底里地抨击他，特朗普曾经下滑的支持率已经回升并保持稳定。卡拉加诺夫认为，特朗普完全有可能不仅顺利做满第一任期，而且实现连任。
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